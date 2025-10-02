Hansi Flickas: „Barcelona“ dar turi ko pasimokyti iš PSG“

Ferranas Torresas suteikė „Barcai“ ankstyvą persvarą, tačiau Senny Mayulu dar iki pertraukos rezultatą išlygino, o Goncalo Ramosas 90-ąją minutę pelnė pergalingą įvartį praėjusių metų čempionams.
Tai buvo pirmasis „Barcos“ pralaimėjimas šiame sezone visose varžybose, o titulą ginantis PSG iškovojo antrą pergalę iš tiek pat rungtynių Čempionų lygoje.
„Matėte patys, nėra prasmės sakyti, kad esame tame pačiame lygyje, – po rungtynių spaudos konferencijoje sakė H. Flickas. – Tačiau tikiu savo komanda. Šiandien tai nebuvo mūsų geriausia diena, bet dirbame tam, kad pasiektume tokį lygį. Šiandien pralaimėjome, bet norime sugrįžti.
Matėme PSG lygį ir esu 100 proc. tikras, kad ir mes galime taip žaisti. Svarbu visas 90 minučių gintis, pulti, naudotis erdvėmis, būti įsitraukusiu į kamuolio kontrolę. PSG visi nori kamuolio, moka išnaudoti erdves, žaisti vienas prieš vieną, du prieš vieną... To ir mes turime išmokti, privalome tobulėti.“
„Barcelona“ į rungtynes žengė norėdama pasitikrinti savo jėgas prieš PSG, kurie dėl traumų vertėsi be Ousmane’o Dembele, Desire Doue, Khvichos Kvaratsšelija ir Marquinhoso.
F. Torreso įvartis tą tikėjimą sustiprino, tačiau patys katalonai taip pat neturėjo kelių svarbių žaidėjų – Joan Garcia, Raphinhos, Gavi ir Fermino Lopezo, o po pertraukos jų žaidimas pabyrėjo.
H. Flicką sužavėjo, kaip PSG pasirodė be pagrindinių puolėjų.
„Jų filosofija fantastiška – jaunimas ateina, aukšta kokybė, greitis su kamuoliu, – sakė H. Flickas. – Jie turėjo šviežių jėgų, matėsi, kad tai pakėlė komandos lygį. Mes turėjome daug rungtynių pastarosiomis savaitėmis ir, žinoma, turime iš to pasimokyti.
Pradėjome labai gerai, bet po 30–35 minučių PSG ėmė labiau kontroliuoti rungtynes. Pirmame kėlinyje kentėjome, o antrame jau visai neturėjome kontrolės. Neturėjome tokios struktūros, kokią demonstruojame, kai esame aukščiausiame lygyje. To reikia Čempionų lygoje, ypač prieš tokio lygio varžovą kaip PSG.
Antrame kėlinyje matėsi, kad kai kurie žaidėjai tikrai pavargo. Saugome Pedri, Marcusą Rashfordą. Žinoma, Frenkie de Jongą taip pat, bet jis atidavė visas jėgas. Esant 1:1 tokiu metu reikia gintis geriau, turėti geresnę gynybos struktūrą.“
„Barcelona“ buvo arti taško, bet vėlyvas G. Ramoso įvartis sugriovė jų planus.
„Žinoma, esame nusivylę, – kalbėjo H. Flickas. – Kai 90 minučių giniesi esant 1:1, turi pabaigoje žaisti gudriau, sumaniau. Negali taip būti, kad varžovai pereina į greitą ataką ir įmuša. Turime iš to pasimokyti. Turime turėti geresnę struktūrą. Turime mokytis.“
Sekmadienį „Barcelona“ grįš į „La Liga“ kovas, kai išvykoje prieš „Sevillą“ sieks dar labiau sustiprinti pozicijas turnyro lentelės viršuje.
