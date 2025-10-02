Conoras McGregoras atskleidė sugrįžimo į UFC planą

Šeštadienį vyksiančio „BKFC 82“ turnyro išvakarėse C. McGregoras pakomentavo savo sugrįžimo planus. Jis tikisi, kad istoriniame turnyre Baltuosiuose rūmuose jo varžovu taps Michaelas Chandleris ir nors C. McGregoras ne kartą minėjo norą išbandyti save kovose be pirštinių, dabar jis pabrėžė, kad šiuo metu galvoja tik apie pirmąjį pasirodymą UFC po penkerių metų pertraukos.
„Iki „White House“ renginio liko aštuoni mėnesiai ir keliolika dienų. Tai šešių mėnesių operacija, – sakė C. McGregoras. – Mano tikslas dabar tik vienas – būti pasiruošusiam šiam sugrįžimui. Laukiu, kada galėsiu vėl lipti į narvą. Bus daug kas padėta ant svarstyklių ir esu labai susijaudinęs dėl šios galimybės.
Praėjusį kartą buvau fantastiškos formos. Pasirengimas buvo puikus. Tik menka koncentracijos klaida lėmė traumą. Noriu tai ištaisyti ir parodyti, ką iš tikrųjų galiu. Labai laukiu sugrįžimo, o kas bus po to – pamatysime.“
C. McGregoras buvo patyręs kojos piršto lūžį treniruotėse, likus kelioms savaitėms iki suplanuotos kovos su M. Chandleriu, todėl jo grįžimas buvo atidėtas.
Nuo to laiko airis daugiausia dėmesio skyrė veiklai už narvo ribų, įskaitant investiciją į BKFC. Vis dėlto jis pripažino, kad ruošdamasis naujai kovai UFC turės visiškai atsiriboti nuo pašalinių veiklų.
„Bus laikotarpis, kai tikrai izoliuosiuosi ir neatsiliepsiu telefonu, – sakė kovotojas. – Visi, kas su manimi dirba, tai žino. Tai šešių mėnesių operacija. Gerai suprantu, kas manęs laukia. Telefonas bus išjungtas, o darbas bus atliktas.“
Žinoma, kad C. McGregoras turi dar dvi kovas pagal dabartinę UFC sutartį, todėl kyla daug kalbų, kad vėliau jis galėtų išbandyti save BKFC. Paklaustas, ar būtų įmanoma kovoti BKFC dar turint galiojančią sutartį su UFC, jis sakė, kad apie tai dar nekalbėta.
„Šio klausimo dar nekėliau, – sakė C. McGregoras. – Buvo pasiūlymų dėl parodomųjų bokso kovų, jie buvo svarstyti, bet galų gale nieko neįvyko. O apie kovas be pirštinių iš viso dar nebuvo rimtai kalbėta.“
Didelis pokytis laukia ir dėl transliacijų. Nuo 2026 m. UFC pereina prie „Paramount“ platformos pagal 7,7 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį. Visi turnyrai – net ir pagrindiniai – bus rodomi „Paramount+“ prenumeratoriams be papildomo mokesčio, o kai kurie renginiai – per CBS. Tai reiškia, kad C. McGregoras, kuris yra daugiausiai transliacijų parduodantis herojus, turės prisitaikyti prie naujo modelio.
„Visa UFC „pay-per-view“ sistema baigėsi, – sakė jis. – Turiu pereiti į kažką naujo. Man pasakyta, kad taip ir bus. Tad įdomu pamatyti, kaip tai atrodys.“
Nors pagrindinis jo tikslas – Baltųjų rūmų turnyras, C. McGregoras nepraranda susidomėjimo ir kovomis be pirštinių. Jis atidžiai stebės „BKFC 82“ pagrindinį mūšį, kuriame Mike’as Perry ir Jeremy Stephensas kovos tarpusavyje ir yr abu jau pareiškę norą išbandyti jėgas su juo.
„Kovos be pirštinių tinka mano rankoms, riešams, man tai labiau patinka, – sakė C. McGregoras. – Mano taiklumas yra stulbinantis, o su didesnėmis pirštinėmis tai ne taip patrauklu. Man labai patinka kovos be pirštinių.
Stebėsiu turnyrą kaip kovotojas, vadybininkas ir savininkas. Žiūrėsiu kaip kovotojas, vertinsiu tuos du vyrukus. Tai puikus susitikimas. Mike’as Perry susikūrė labai aukštą vardą, o dabar grįžta. Jeremy Stephensas yra visiškai bebaimis. Vienas buvęs 145 svarų kovotojas, kitas – 170 svarų ir tokio žmogaus, kai jis spaudžiamas prie sienos, nuvertinti negalima. Laukia išties puikus mūšis.“
