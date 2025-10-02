„76ers“ išsaugojo driokstelėjusį gynėją

Pensilvanijos klubas pasirašė vienerių metų 8,7 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontraktą su Quentinu Grimesu.
Restricted free agent Quentin Grimes is signing a one-year, $8.7 million qualifying offer to return to the Philadelphia 76ers, agent David Bauman told ESPN. Grimes will now hold an inherent no-trade clause and enter a more flush market in unrestricted free agency next summer. pic.twitter.com/RZz2XIPu1A— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025
25 metų 193 cm ūgio amerikietis praėjusį sezoną į „76ers“ persikėlė mainais ir šiame klube per 34 minutes rinko 21,9 taško (37 procentai tritaškių), 5,2 atkovoto kamuolio bei 4,5 rezultatyvaus perdavimo.
ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad geriausią karjeros atkarpą sužaidęs gynėjas buvo užsibrėžęs gauti net 30 milijonų JAV dolerių vertės sutartį. Vis dėlto užsitęsusios derybos privedė prie gerokai kuklesnės sumos, bet suteikė jam galimybę vetuoti mainus.
Q.Grimeso statistika praėjusį sezoną išsipūtė traumoms pasiglemžus komandos lyderius.
Sezoną gynėjas pradėjo Dalaso „Mavericks“ gretose, kur žaidė dvigubai blankiau – 23 minutės, 10,2 taško (40 procentų tritaškių), 3,8 atkovoto kamuolio bei 2,1 rezultatyvaus perdavimo.
„76ers“ tikisi grįžti į elitą po slogaus ir traumomis nusėto sezono, kai Rytų konferencijoje užėmė vos tryliktąją vietą su 24 pergalėmis ir 58 pralaimėjimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!