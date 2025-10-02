Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„76ers“ išsaugojo driokstelėjusį gynėją

2025-10-02 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 08:32

Filadelfijos „76ers“ išsaugojo vieną ryškiausių praėjusio sezono veidų.

Q.Grimesas lieka Filadelfijoje (Scanpix nuotr.)

Filadelfijos „76ers“ išsaugojo vieną ryškiausių praėjusio sezono veidų.

REKLAMA
0

Pensilvanijos klubas pasirašė vienerių metų 8,7 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontraktą su Quentinu Grimesu.

25 metų 193 cm ūgio amerikietis praėjusį sezoną į „76ers“ persikėlė mainais ir šiame klube per 34 minutes rinko 21,9 taško (37 procentai tritaškių), 5,2 atkovoto kamuolio bei 4,5 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA
REKLAMA

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad geriausią karjeros atkarpą sužaidęs gynėjas buvo užsibrėžęs gauti net 30 milijonų JAV dolerių vertės sutartį. Vis dėlto užsitęsusios derybos privedė prie gerokai kuklesnės sumos, bet suteikė jam galimybę vetuoti mainus.

REKLAMA

Q.Grimeso statistika praėjusį sezoną išsipūtė traumoms pasiglemžus komandos lyderius.

Sezoną gynėjas pradėjo Dalaso „Mavericks“ gretose, kur žaidė dvigubai blankiau – 23 minutės, 10,2 taško (40 procentų tritaškių), 3,8 atkovoto kamuolio bei 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

„76ers“ tikisi grįžti į elitą po slogaus ir traumomis nusėto sezono, kai Rytų konferencijoje užėmė vos tryliktąją vietą su 24 pergalėmis ir 58 pralaimėjimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų