Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

K.Jakučionio ekipa ilgam išlaikė jauną serbą

2025-10-02 08:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 08:12

Kasparo Jakučionio atstovaujami Majamio „Heat“ ilgam išlaikė jauną puolėją.

N.Jovičius užsibus Majamyje (Scanpix nuotr.)

Kasparo Jakučionio atstovaujami Majamio „Heat“ ilgam išlaikė jauną puolėją.

0

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad Floridos ekipa įteikė 4 metų 62 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą Nikola Jovičiui.

22-ejų 208 cm ūgio serbas įsitvirtino Majamyje, kur praleido tris pastaruosius sezonus.

Praėjusį sezoną N.Jovičiaus vidurkiai siekė 25 minutes, 10,7 taško (37 procentai tritaškių), 3,9 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

Tarpsezoniu jis buvo vienu Serbijos rinktinės lyderių, Europos čempionate per 26 minutes rinkdamas 12,8 taško (52 procentai tritaškių), 4 atkovotus kamuolius, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 14,7 naudingumo balo, nors ir neišgelbėjo nuo nesėkmės aštuntfinalyje.

„Heat“ siekia atsigriebti po praėjusio sezono, kai įveikė įkrintamąsias, bet pirmajame atkrintamųjų etape neturėjo šansų prieš Klivlando „Cavaliers“, seriją pralaimėdami 0:4.

