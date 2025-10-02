K.Jakučionio ekipa ilgam išlaikė jauną serbą

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad Floridos ekipa įteikė 4 metų 62 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą Nikola Jovičiui.
Miami Heat forward Nikola Jovic has agreed to a four-year, $62.4 million rookie contract extension with the franchise, Jeff Schwartz, Sean Kennedy and Jared Mucha of Excel Sports Management tell ESPN. Jovic averaged a career-high 10.7 points last season as his Heat role elevates. pic.twitter.com/QWYw7nqxp7— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025
22-ejų 208 cm ūgio serbas įsitvirtino Majamyje, kur praleido tris pastaruosius sezonus.
Praėjusį sezoną N.Jovičiaus vidurkiai siekė 25 minutes, 10,7 taško (37 procentai tritaškių), 3,9 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Tarpsezoniu jis buvo vienu Serbijos rinktinės lyderių, Europos čempionate per 26 minutes rinkdamas 12,8 taško (52 procentai tritaškių), 4 atkovotus kamuolius, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 14,7 naudingumo balo, nors ir neišgelbėjo nuo nesėkmės aštuntfinalyje.
„Heat“ siekia atsigriebti po praėjusio sezono, kai įveikė įkrintamąsias, bet pirmajame atkrintamųjų etape neturėjo šansų prieš Klivlando „Cavaliers“, seriją pralaimėdami 0:4.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!