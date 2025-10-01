Kalendorius
„Warriors“ po ilgų derybų išlaikė puolėją ir pasipildė S.Curry broliu

2025-10-01 08:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 08:23

Ilgos San Fransisko „Golden State Warriors“ ir Jonathano Kumingos derybos pasiekė kulminaciją.

J.Kuminga lieka San Fransiske (Scanpix nuotr.)

0

Abi pusės suderėjo dėl 2 metų 48,5 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontrakto.

Antrasis sutarties sezonas – komandos opcija, tad bendradarbiavimo vertę bus galima iš naujo pasverti kitą vasarą, jei sezono metu atletas nebus iškeistas.

22 metų 201 cm ūgio puolėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 24 minutes rinko 15,3 taško (31 procentas tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio bei 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

Jaunuolį ribojo traumos – jis sužaidė tik 47 iš 82 reguliariojo sezono rungtynių.

Tuo pačiu „Warriors“ įteikė vienerių metų kontraktą Sethui Curry.

Gynėjas yra jau šešiolika sezonų komandą vedančio Stepheno Curry jaunėlis brolis, taip pat daugiau nei dešimtmetį praleidęs Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). „Warriors“ jam tapo jau dešimtuoju lygos klubu.

Praėjusį sezoną 34 metų 185 cm ūgio gynėjas vilkėdamas Šarlotės „Hornets“ marškinėlius per 16 minučių rinko 6,5 taško (46 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio ir 0,9 rezultatyvaus perdavimo.

„Warriors“ praėjusį sezoną įveikė įkrintamąsias ir pirmąjį atkrintamųjų etapą, bet Vakarų konferencijos pusfinalyje 1:4 nusileido Minesotos „Timberwolves“.

