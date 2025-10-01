„Warriors“ po ilgų derybų išlaikė puolėją ir pasipildė S.Curry broliu

Abi pusės suderėjo dėl 2 metų 48,5 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontrakto.
Breaking: Ending a summer-long stalemate, Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $48.5 million contract to return to the Golden State Warriors, agent Aaron Turner told ESPN. The deal has a team option designed for the contract to be ripped up and renegotiated next summer. pic.twitter.com/Xnklx7O0DD— Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2025
Antrasis sutarties sezonas – komandos opcija, tad bendradarbiavimo vertę bus galima iš naujo pasverti kitą vasarą, jei sezono metu atletas nebus iškeistas.
22 metų 201 cm ūgio puolėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 24 minutes rinko 15,3 taško (31 procentas tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio bei 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
Jaunuolį ribojo traumos – jis sužaidė tik 47 iš 82 reguliariojo sezono rungtynių.
Tuo pačiu „Warriors“ įteikė vienerių metų kontraktą Sethui Curry.
Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzwREKLAMAREKLAMA— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025
Gynėjas yra jau šešiolika sezonų komandą vedančio Stepheno Curry jaunėlis brolis, taip pat daugiau nei dešimtmetį praleidęs Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). „Warriors“ jam tapo jau dešimtuoju lygos klubu.
Praėjusį sezoną 34 metų 185 cm ūgio gynėjas vilkėdamas Šarlotės „Hornets“ marškinėlius per 16 minučių rinko 6,5 taško (46 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio ir 0,9 rezultatyvaus perdavimo.
„Warriors“ praėjusį sezoną įveikė įkrintamąsias ir pirmąjį atkrintamųjų etapą, bet Vakarų konferencijos pusfinalyje 1:4 nusileido Minesotos „Timberwolves“.
