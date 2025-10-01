„Liverpool“ treneris Arne Slotas: „Mes nesame labai toli nuo to lygio, kurį rodėme praėjusį sezoną“

Brazilijos rinktinės vartininkas 56-ąją minutę buvo pakeistas Giorgi Mamardašvili po to, kai patyrė smūgį, o tikslesni traumos tyrimai bus atlikti artimiausiomis dienomis.
„Jeigu palieki aikštę taip, tai nieko gero nereiškia, – po rungtynių „Amazon Prime Video“ sakė A. Slotas. – Galite būti tikri, kad šeštadienį jis nežais.“
A. Beckeris dėl traumų buvo priverstas praleisti rungtynių ir kiekviename iš pastarųjų dviejų sezonų. Praėjusį sezoną jis dėl šlaunies raumens problemos nežaidė daugiau nei du mėnesius – nuo spalio pradžios iki gruodžio vidurio.
Liverpuliui tai buvo nusivylimo kupina naktis Stambule – „Galatasaray“ pergalę nulėmė pirmojo kėlinio vienuolikos metrų baudinys, kurį realizavo Victoras Osimhenas po to, kai Dominikas Szoboszlai buvo pripažintas pažeidęs taisykles baudos aikštelėje.
„Raudonieji“ taip pat prarado puolėją Hugo Ekitike, kuris antrajame kėlinyje aikštę paliko šlubčiodamas.
„Jis pajuto kažką, kai turėjo siekti kamuolio, – spaudos konferencijoje pridūrė A. Slotas. – Po rungtynių visada sunku tiksliai pasakyti, nes žaidėjams atrodo, kad nėra taip blogai, bet vaikščioti ir daryti sprintą ar smūgiuoti į vartus – visai kas kita. Jis pasakė, kad nebegali tęsti, todėl turėjome jį pakeisti. Pamatysime, kokia jo būklė savaitgalį.“
Traumos tik dar labiau apkartino vakarą Liverpuliui, kuris vadovaujant A. Slotui pralaimėjo jau antras rungtynes iš eilės. Praėjusį šeštadienį „Premier“ lygoje jie nusileido „Crystal Palace“.
„Vėlgi – nusivylęs, – sakė treneris. – Man šiandienos rungtynės buvo kitokios nei su „Crystal Palace“. Pirmame kėlinyje žaidėme gana gerai ir turėjome didelę progą išsiveržti. Sunku lyginti šią situaciją su ankstesnėmis. Kartais mus pergudrauja tokiose situacijose, bet negaliu kaltinti D. Szoboszlai dėl epizodo. Jie iš 20 proc. baudinio sugebėjo padaryti 100%, tai labai protinga.
Mes nesame labai toli nuo to lygio, kurį rodėme praėjusį sezoną. Tokios rungtynės kaip su „Galatasaray“ nėra paprastos. Dabar laukia išvyka su „Chelsea“, tai irgi labai sunkus mačas.
Riba yra labai maža, tokia buvo ir pernai. Dabar antrą kartą iš eilės esame pralaimėtojų pusėje. Pirmame kėlinyje mačiau daug gerų dalykų, bet antras kėlinys buvo kur kas prastesnis. Ten nebuvo daug žaidimo laiko – jų puolėjas keturis ar penkis kartus gulėjo ant žemės. Buvo sunku pagauti rungtynių ritmą.“
