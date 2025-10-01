Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Bodo/Glimt“ neišlaikė dviejų įvarčių persvaros ir sužaidė lygiosiomis su „Tottenham“

2025-10-01 00:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 00:21

Arti pirmosios pergalės UEFA Čempionų lygoje buvo „Bodo/Glimt“ klubas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Arti pirmosios pergalės UEFA Čempionų lygoje buvo „Bodo/Glimt“ klubas.

REKLAMA
0

Norvegijos čempionai namuose išvaistė dviejų įvarčių pranašumą ir dvikovą su „Tottenham“ baigė lygiosiomis 2:2.

Pirmajame kėlinyje „Bodo/Glimt“ turėjo idealią progą įsiveržti į priekį. Visgi, Kasperui Hoghui nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio.

Norvegai savo įvartį galiausiai pelnė po pertraukos. Gynėjai baudos aikštelėje suteikė erdvės Jensui Hauge, o šis net ir iš aštraus kampo pelnė puikų įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ne ką mažiau gražų įvartį J. Hauge pelnė po kiek daugiau nei 10 minučių. Jis fantastiškai suklaidino gynėją palikdamas jį už nugaros ir galingu šūviu antrą kartą rungtynėse džiaugėsi įvarčiu.

„Tottenham“ per likusias 24 minutes sugebėjo išplėšti tašką. Vos po poros minučių jie atsakė Micky van de Veno įvarčiu, o dvikovos pabaigoje džiaugėsi oponentų nelaime, kai kamuolys vartuose atsidūrė nuo Josteino Maurstado Gunderseno.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų