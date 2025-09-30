Milano „Inter“ sutriuškino Prahos „Slavia“

Italijos atstovai antrojo turo rungtynėse be didesnio vargo 3:0 susitvarkė su Prahos „Slavia“.
„Inter“ pranašumą įgijo po grubios oponentų vartininko klaidos. Šis nesugebėjo tinkamai susistabdyti kamuolio ir šis atsidūrė po Lautaro Martinezo kojomis, o „Inter“ lyderis nieko nelaukdamas pasiuntė jį į tuščius vartus.
Netrukus „Inter“ pranašumas padvigubėjo. Įvarčiu prisidėjo gynėjas Danzelis Dumfriesas.
Po pertraukos „Inter“ ne tik toliau dominavo aikštėje, bet ir pelnė savo trečiąjį įvartį. Puikų perdavimą iš arti įvarčiu pavertė L. Martinezas.
Sužaidus du turus „Inter“ savo sąskaitoje turi 6 taškus ir yra viena iš Čempionų lygos grupės etapo lyderių.
