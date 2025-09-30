Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Milano „Inter“ sutriuškino Prahos „Slavia“

2025-09-30 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 23:44

UEFA Čempionų lygoje tęsiasi sėkminga Milano „Inter“ atkarpa.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygoje tęsiasi sėkminga Milano „Inter“ atkarpa.

0

Italijos atstovai antrojo turo rungtynėse be didesnio vargo 3:0 susitvarkė su Prahos „Slavia“.

„Inter“ pranašumą įgijo po grubios oponentų vartininko klaidos. Šis nesugebėjo tinkamai susistabdyti kamuolio ir šis atsidūrė po Lautaro Martinezo kojomis, o „Inter“ lyderis nieko nelaukdamas pasiuntė jį į tuščius vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus „Inter“ pranašumas padvigubėjo. Įvarčiu prisidėjo gynėjas Danzelis Dumfriesas.

Po pertraukos „Inter“ ne tik toliau dominavo aikštėje, bet ir pelnė savo trečiąjį įvartį. Puikų perdavimą iš arti įvarčiu pavertė L. Martinezas.

Sužaidus du turus „Inter“ savo sąskaitoje turi 6 taškus ir yra viena iš Čempionų lygos grupės etapo lyderių.

