„Bayern“ užtikrintai įveikė „Pafos“ ekipą ir pakilo į Čempionų lygos grupės etapo viršūnę

Antrajame Čempionų lygos ture „Bayern“ išvykoje nepasigailėjo „Pafos“ komandos sutriuškindami juos 5:1.
Kipro atstovai besivejančių vaidmenyje atsidūrė 15-ąją minutę. Harry Kane`as iš aštraus kampo paleido kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
Netrukus „Bayern“ surengė puikią ataką, kurios metu krito antrasis įvartis. Gražią kombinaciją užbaigė Raphaelio Guerreiro tikslus smūgis į vartus.
Savo pirmąjį įvartį „Bayern“ gretose pelnė ir Nicolasas Jacksonas, kuris sulaukęs perdavimo būdamas puikioje pozicijoje nukreipė kamuolį į vartus.
Vėliau vėl žibėjo H. Kane`as. Anglas suklaidino du oponentus ir nepaliko vilčių vartininkui.
Paskutinėmis kėlinio akimirkomis „Pafos“ atsakė fantastišku įvarčiu. Iš toli kamuolį į vartus įsuko Mislavas Orsičius.
Po pertraukos „Bayern“ švaistė vieną progą po kitos. Vieninteliu žaidėju, sugebėjusiu realizuoti savo progą tapo Michaelas Olise`as.
„Bayern“ po triuškinamos pergalės pakilo į pirmąją Čempionų lygos grupės etapo poziciją.
