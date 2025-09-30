Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Bayern“ užtikrintai įveikė „Pafos“ ekipą ir pakilo į Čempionų lygos grupės etapo viršūnę

2025-09-30 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 23:48

Miuncheno „Bayern“ ir toliau demonstruoja nesustabdomą formą naujajame sezone.

Nicolasas Jacksonas | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern" ir toliau demonstruoja nesustabdomą formą naujajame sezone.

0

Antrajame Čempionų lygos ture „Bayern“ išvykoje nepasigailėjo „Pafos“ komandos sutriuškindami juos 5:1.

Kipro atstovai besivejančių vaidmenyje atsidūrė 15-ąją minutę. Harry Kane`as iš aštraus kampo paleido kamuolį į tolimąjį vartų kampą.

Netrukus „Bayern“ surengė puikią ataką, kurios metu krito antrasis įvartis. Gražią kombinaciją užbaigė Raphaelio Guerreiro tikslus smūgis į vartus.

Savo pirmąjį įvartį „Bayern“ gretose pelnė ir Nicolasas Jacksonas, kuris sulaukęs perdavimo būdamas puikioje pozicijoje nukreipė kamuolį į vartus.

Vėliau vėl žibėjo H. Kane`as. Anglas suklaidino du oponentus ir nepaliko vilčių vartininkui.

Paskutinėmis kėlinio akimirkomis „Pafos“ atsakė fantastišku įvarčiu. Iš toli kamuolį į vartus įsuko Mislavas Orsičius.

Po pertraukos „Bayern“ švaistė vieną progą po kitos. Vieninteliu žaidėju, sugebėjusiu realizuoti savo progą tapo Michaelas Olise`as.

„Bayern“ po triuškinamos pergalės pakilo į pirmąją Čempionų lygos grupės etapo poziciją.

