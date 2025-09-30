Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Puikus „Atletico“ žaidimas puolime atnešė įspūdingą pergalę prieš „Eintracht“ Čempionų lygoje

2025-09-30 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 23:56

Madrido „Atletico“ komanda iškovojo dar vieną skambią pergalę.

Giuliano Simeone | Scanpix nuotr.

Madrido „Atletico“ komanda iškovojo dar vieną skambią pergalę.

0

Po sunkaus sezono starto atsitiesę Diego Simeone auklėtiniai Čempionų lygoje 5:1 sutriuškino „Eintracht“ atstovus iš Vokietijos.

„Atletico“ progą išsiveržti į priekį gavo jau ketvirtąją minutę ir Giacomo Raspadori jos nepraleido. Kamuoliui atsidūrus prie netoli vartų buvusio puolėjo, šis pelnė savo pirmąjį įvartį Madrido klubo gretose.

Savo persvarą ispanai padvigubino po kampinio. Po jo baudos aikštelėje sumaištimi pasinaudojo ir kamuolį į vartus pasiuntė Robinas Le Normandas.

Jau per pridėtą laiką įvartį „Atletico“ komandai sukūrė Julianas Alvarezas. Argentinietis prasiveržė kraštu ir atliko perdavimą Antoine`ui Griezmannui, kuris smūgiu vienu prisilietimu pelnė jau trečiąjį savo komandos įvartį.

Prancūzui tai buvo 200-asis įvartis „Atletico“ gretose. Jis yra rezultatyviausias klubo visų laikų žaidėjas.

Po pertraukos „Eintrach“ pavyko surengti savo rezultatyvią ataką. Dviem perdavimais vokiečiai surado plyšių oponentų gynyboje, o Jonathanas Burkardtas laimėjo kovą su gynėju bei nukreipė kamuolį į vartus.

Į tai „Atletico“ atsakė dviem įvarčiais. Savo įvartį pelnė Giuliano Simeone, o skirtą vienuolikos metrų baudinį realizavo Julianas Alvarezas.

Tai buvo pirmieji „Atletico“ taškai šio sezono Čempionų lygoje.

