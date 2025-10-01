„Chelsea“ iškovojo pergalę prieš Jose Mourinho vadovaujamą „Benfica“ UEFA Čempionų lygoje

Antrajame Čempionų lygos ture „Chelsea“ namuose 1:0 palaužė „Benfica“, kurią treniruoja 2004-2007 ir 2013-2015 m. Londono ekipoje dirbęs portugalas.
„Chelsea“ gerbėjai šiltai pasitiko buvusį trenerį ir nuo pat dvikovos pradžios dainavo jam skirtas dainas.
Kamuolys „Benfica“ vartuose atsidūrė 18-ąją minutę. Alejandro Garnacho nesugebėjo pataikyti į vartus, bet gynėjas nesugebėjo sureaguoti ir nuo Richardo Rioso kojos kamuolys atsidūrė vartuose.
Rungtynes „Chelsea“ užbaigė dešimtyje, kai iš aikštės 6-ąją pridėto laiko minutę buvo pašalintas Joao Pedro
