„Chelsea“ iškovojo pergalę prieš Jose Mourinho vadovaujamą „Benfica“ UEFA Čempionų lygoje

2025-10-01 00:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 00:16

Londono „Chelsea“ klubas sugadino sugrįžimą į Londoną buvusiam šios komandos treneriui Jose Mourinho.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Antrajame Čempionų lygos ture „Chelsea“ namuose 1:0 palaužė „Benfica“, kurią treniruoja 2004-2007 ir 2013-2015 m. Londono ekipoje dirbęs portugalas.

„Chelsea“ gerbėjai šiltai pasitiko buvusį trenerį ir nuo pat dvikovos pradžios dainavo jam skirtas dainas.

Kamuolys „Benfica“ vartuose atsidūrė 18-ąją minutę. Alejandro Garnacho nesugebėjo pataikyti į vartus, bet gynėjas nesugebėjo sureaguoti ir nuo Richardo Rioso kojos kamuolys atsidūrė vartuose.

Rungtynes „Chelsea“ užbaigė dešimtyje, kai iš aikštės 6-ąją pridėto laiko minutę buvo pašalintas Joao Pedro

