Dalia Belickaitė pasidalijo netikėtu atradimu: „Norėtųsi, kad būtų daugiau tokių vietų“

Įkūrėjos – mama Lina Šinkūnienė ir dukra Saulė Žumbakė – atvirai pasakoja apie pradžią, iššūkius, bendruomenę ir tai, kodėl kiekvieną užsakymą pakuoja lyg dovaną, rašoma pranešime spaudai.
Čia kiekviena detalė turi prasmę: nuo kruopščiai atrinktų žaislų ir drabužių iki šventiško pakuotės popieriaus šiugždesio, kuris pirkimą paverčia ritualu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Parduotuvės pavadinimas „My name is Leo“ man labai brangus – jis asmeniškas, šiltas ir tikras. Leo – mano pirmasis anūkas.
Norėjau, kad pavadinimas kviestų pamatyti pasaulį jo akimis. Esu be galo mylinti močiutė ir savo trims anūkams noriu sukurti jaukią, pilną meilės ir apgaubtą šilumos vaikystę“, – sako įkūrėja Lina Šinkūnienė.
Dukra Saulė pritaria: „My Name is Leo“ – mūsų antrieji namai. Visą laiką kūrėme taip, kad būtų jauku ne tik mums, bet ir kiekvienam užsukusiam.“
Pamilo ir garsios moterys
Lina su Saule neslepia, kad jų parduotuvę, įsikūrusią pačioje Kauno širdyje, jau pamilo garsios šalies mamos. Nuomonės formuotoja, turinio kūrėja Dalia Belickaitė atvirai sako, kad gimus dukrytėms ji ne kartą ieškodavo gražių prekių, o kartais patikusius išskirtinius drabužėlius ar įdomius žaisliukus siųsdavosi iš užsienio.
„Man „My name is Leo“ parduotuvė buvo visiškas atradimas. Išskirtinumas, kokybė, stilingumas, o šalia visko – didelė meilė ir šiluma iš mamos ir dukros, kurios kartu pakuoja kiekvieną siuntą. Norėtųsi, kad būtų daugiau tokių širdžiai mielų vietų ir nuoširdžių žmonių, kurie skleidžia tokią energiją“, – dalijasi Dalia Belickaitė.
Jai antrina nuomonės formuotoja, verslininkė Patricija Gadžijeva, kuri sako, kad šis šeimos verslas – itin įkvepiantis nuo pirmosios akimirkos: „Lina ir Saulė turi labai didelį talentą išjausti detales.
Kiekvienos dovanos supakavimas ir pateikimas nukelia į visiškai kitą lygį. Iki šiol pas mus niekas taip nepakavo dovanų vaikų parduotuvėse, kaip tai daro jos. Manau, kad šeimos verslas visada turi labai daug stipriųjų savybių.
Su tuo susiduriu iš arti, nes patys turime savo šeimos verslą, todėl žinau, kiek reikia atiduoti ir net kartais paaukoti, kad pasiektumei trokštamą rezultatą. Manau, kad ši parduotuvė yra vaikiškos pasakos vieta, kurioje išsipildo vaikų svajonės ir kur kiekvieno vaiko vaikystė tampa stilinga – nuo žaisliuko iki dėvimo drabužio.“
Iš svajonės – į realią erdvę
Linos istorija prasidėjo prieš dešimtmetį tarptautinėse parodose Paryžiuje ir Amsterdame. Ieškodama keramikos savo gėlių salonui, ji sustodavo prie vaikams skirtų stendų – ten pirmąsyk pamatė danų prekės ženklą „Maileg“: peliukų mielumas tarsi užhipnotizavo. Jie turi savo namus, baldus, brolius, seseris, mamą ir tėtį, net senelius peliukus, viskas taip, kaip ir žmonių šeimose.
2017-aisiais „Maileg“ atsirado Linos gėlių parduotuvėje Kaune. Šios pelytės greitai tapo klientų favoritais, o dabar jie galėtų būti net mūsų vizitine kortele.
„Kai gimė pirmasis anūkas Leonardas, ieškodamos su Saule kokybiškų žaislų ir drabužėlių supratome, kad tokių vietų Lietuvoje labai trūksta. Mintis apie vaikų parduotuvę vėl apsigyveno širdyje“, – prisimena Lina.
Saulė šypsosi: „Iš pradžių skeptiškai žiūrėjau – atrodė, kad elektroninių parduotuvių daug, reklama brangi, tačiau kai pati pradėjau ieškoti kūdikių drabužėlių ir pamačiau, kokių išskirtinių rūbų prikurta pasaulyje, supratau, kad noriu tai atvežti į Lietuvą. Taip atsirado pirmoji mūsų siunta kūdikiams „Ziggy Lou“, kurią siuntėmės net iš Australijos.
Darbus pasidalija
Mama su dukra pasakoja, kad kurdamos verslą visada tariasi ir nors abi yra pasiskirsčiusios užduotimis ir tikslais, vis tik esant reikalui, atlieka visus reikalingus darbus. „Mūsų skoniai ir požiūris labai sutampa.
Aš atsinešiau verslo patirtį, intuiciją ir ryšį su klientais, o Saulė – interjero dizaino žinias, tendencijų pajautimą, anglų kalbą ir nepriekaištingą estetiką.
Mūsų dienos kupinos veiklos – nuo elektroninės parduotuvės priežiūros iki prekių pakavimo, naujų užsakymų, bendravimo su klientais. Dažnai sakome, kad mūsų darbas – tai ne tik pardavimas, bet ir šventės kūrimas. Pareigomis su Saule nesame griežtai pasiskirsčiusios – tiesiog darome tai, ką tuo metu reikia padaryti ir jau be žodžių suprantame, kas kiekvienai sekasi geriausiai. Aš gal dažniau pakuoju siuntinius, o Saulė dirba prie kompiuterio “, – pasakoja Lina.
Pareigomis jos nesuvaržytos: kada reikia, abi pakuoja dovanas, atsako klientams, planuoja kolekcijas, fotografuoja.
„Esame viena kitai ne kartą pasakiusios, kad mes – puiki komanda. Gal tai ir yra mūsų sėkmės paslaptis – daryti viską kartu, pasitikint ir tikint tuo, ką darome. Pasitikėjimas – didžiausias privalumas.
Nereikia nieko įrodinėti ar apsimesti, kad viską žinai. Žinome, kad abi siekiame to paties – sukurti vietą, kurioje gera būti tiek mums, tiek klientams“, – papildo Lina.
Išskirtinumais traukia lankytojus
Ši Kaune įsikūrusi parduotuvė nėra masinė – tai šeimos istorijos dalis. „Nesame komercinis tinklas, o maža, autentiška erdvė, kur kiekvienas daiktas, prekės ženklas ir net pakuotės detalė turi prasmę ir istoriją. Norime, kad vaikai žaistų su daiktais, turinčiais sielą – švelniais, natūraliais, estetiškais ir kad jie būtų perduodami iš kartos į kartą“, – akcentuoja Lina.
Vienas mūsų išskirtinumų – šventinis pakavimas. „Kiekvieną siuntinį pakuojame kaip dovaną. Juokaujame, kad vieni siunčia siuntinius, mes siunčiame dovanas. Norime, kad šventė prasidėtų dar pas mus ir tęstųsi atidarius dėžutę.
Kai pradėjome pakuoti užsakymus kaip dovanas, pamatėme, kad tai įkvėpė ir kitas parduotuves. Parduotuvės atmosferą sukūrė Saulės interjero žinios: šviesu, ramu, jauku, su daug „naminių“ detalių.
Vaikai čia gali žaisti, išbandyti paspirtukus ar fotoaparatus, sustoti prie „Maileg“ namelio, nuo kurio sunku atsitraukti.
Dažnai klientai sako, kad gražesnės parduotuvės dar nėra matę. Tai mums didžiausias komplimentas. Keliaudamos po pasaulį ir pačios pastebėjome, kad vaikų prekių parduotuvės mažai dėmesio skiria interjerui, tad dar labiau norėjosi sukurti vietą, kurioje būtų jauku ir estetiška“– šypsosi Lina.
Iššūkiai, apie kuriuos verta kalbėti
Ir nors „My name is Leo“ parduotuvėje esančios prekės bei šeimos kūryba atrodo lyg įkvepiantis tandemas, vis dėlto moterys atvirai sako, kad su verslo iššūkiais susiduria kone kasdien. „Didžiausias iššūkis – finansai.
Naujų verslų Lietuvoje bankai nelabai laukia – apyvartinių lėšų trūksta, už naujas kolekcijas reikia mokėti iš anksto, – sako Saulė.
Lina priduria: „Dar labai noriu padėkoti merginoms, kurios dirba mano gėlių parduotuvėje, kad puikiai tvarkosi, o man lieka laiko „My name is Leo“ vystymui. Esu be galo laiminga, kad pavyko sukurti tokią puikią komandą. Sąmoningi žmonės, kurie leidžia tau skleistis ir augti, yra didžiausia vertybė versle.“
Atidarymas sutraukė būrį garsių mamų
Verslininkės sako, kad didžiausias jų įkvėpimas – bendruomenė bei lankytojai, kurie grįžta, nes pasitiki prekių kokybe, skoniu bei atrinktomis prekėmis.
„Turime nuostabią bendruomenę. Organizavome „pop up“ mainus, kur klientai galėjo parduoti ar apsikeisti geros kokybės vaikų drabužiais – jie nesusidėvi, vaikai tiesiog išauga. Idėja sulaukė didelio pasisekimo“, – pasakoja Lina.
Oficialus atidarymas sutraukė ištikimus klientus ir bičiulius. „Esame dėkingos Patricijai Gadžijevai ir Daliai Belickaitei – jų palaikymas padėjo būti pamatytoms ir įsimylėtoms“, – sako Lina ir Saulė.
„Vienas iš stipriausių ženklų, kad einame teisingu keliu, buvo tada, kai keletas kitų nuomonės formuotojų pačios parašė, norėdamos bendradarbiauti. Tačiau šiai dienai nebeplečiame bendradarbiavimo, – atvirauja Saulė.
Į verslą įtraukta visa šeima
Saulė ir Lina sako, kad verslo nuo kasdienio gyvenimo atskirti neįmanoma. Jos atviros – kartais namai tampa filmavimo aikštele, o kiti šeimos nariai pasirūpina ir siuntų pristatymu, ir prekių pakavimu.
„Verslas susipina su mūsų gyvenimu visur ir visada. Namai kartais tampa net filmavimo aikštele: žmonės nori matyti, kaip gyvename, kuo rengiame vaikus, su kokiais žaislais jie žaidžia. Savo keliones planuojame taip, kad galėtume ir paatostogauti ir aplankyti kokią parodą.
Mažylei – Anai Meilei vieneri, Jonukui treji, Leonardui penkeri – dažnai jie tampa pirmąja naujienų testuotojų komanda.
Sūnus padeda sukelti produktus į elektroninę parduotuvę, veža siuntas, surinkinėja „Maileg“ namelius – tokią paslaugą siūlome ir klientams“, – priduria Lina.
Tikslas – išlaikyti kokybę
Šeima sako, kad plėtros neplanuoja, nors kvietimų, neslepia, sulaukia. „Esame gavusios kvietimą ateiti į prekybos centrą, bet atsisakėme – norime iki galo sustyguoti viską savo mylimoje erdvėje. Svarbiausia – augant neprarasti kokybės. Matydami, kad mūsų siuntiniai keliauja į Ameriką ir Tailandą, mes jau drąsiai svajojame ir apie pasaulį už Lietuvos ribų“, – sako Lina.
Artimiausias šeimos tikslas – pasiruošti Kalėdoms. „Turime daug idėjų ir planų – norime, kad šventė prasidėtų dar pas mus ir tęstųsi kiekvienoje dėžutėje“, – šypsosi komanda.
Siunčia svarbią žinutę
Ne paslaptis, kad dažnai žmonės bijo arba nedrįsta imtis naujų verslų, baiminasi iššūkių. Šioje vietoje verslininkės turi kelis patarimus, kuriais pačios vadovaujasi: „Nebijokite. Niekada nebus „tinkamo laiko“ ar „idealių sąlygų“. Jei širdis jaučia, kad norite, darykite. Kai pradedi kurti iš meilės, viskas įgauna prasmę.
Vis tik noriu pasakyti ir kitą dalyką – už gražių vitrinų, šypsenų ir estetikos slypi labai daug darbo“, – sako Saulė.
Verslas nėra tik svajonė – tai ir ilgos dienos, ir atsakomybė, ir kartais nuovargis. Bet jei viską darai nuoširdžiai, jei kiekvieną dieną eini su tikėjimu, viskas pavyksta ir pradeda džiuginti.
„Įsivaizduokite, koks buvo mano džiaugsmas, kai Saulė pasakė, kad dabar žino, ką reiškia dirbti mylimą darbą. Kiek reikia ieškoti, neprarasti savęs, kad atrastum, kur tu laimingiausia.
Aš tikiu, kad kiekviena moteris gali sukurti savo kelią – tik reikia drąsos pradėti ir kantrybės tęsti. Svajonės pildosi, bet tik tada, kai jas kantriai ir sistemingai laistai ir puoselėji“, – kviečia Lina.
Saulė papildo: „Svajonės išsipildo, kai joms leidžiate augti – kantriai, su tikėjimu ir meile. Kartais užtenka vieno sprendimo – ir gyvenimas pasisuka ten, kur seniai troškote.“
