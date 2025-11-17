Dalios Belickaitės ir Edvino Šeškaus gyvenime – ypatinga diena

Mergaitei suėjo 3-eji.
Įamžino mielus momentus
Šia džiugia proga šeima nusprendė mažąją Atėnę įamžinti užburiančiame vaizdo įraše. Jame mergaitė užfksuota balionų apsuotyje, pučianti gimtadienio žvakutes.
Ji atrodo lyg tikra princesė: vilki ilgą baltą suknelę.
Prieraše Dalia rašė: „Mūsų princesei 3.“
Vaizdo įrašas ištirpdė internautų širdis ir sulaukė daugybės komentarų su sveikinimais ir pagyromis:
„Su gimtadieniu karalaitę.“
„Kaip gražu.“
„Su gimimo diena. Panašumas į mamytę – mini versija.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!