TV3 naujienos > Žmonės

Dalios Belickaitės ir Edvino Šeškaus gyvenime – ypatinga diena

2025-11-17 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Neseniai Dalios Belickaitės ir Edvino Šeškaus gyvenime praūžė ypatinga diena – gimtadienį atšventė jų pirmaginė dukra Atėnė.

Dalia Belickaitė ir Edvinas Šeškus su dukra (nuotr. BNS)
18

0

Mergaitei suėjo 3-eji.

Edvinas Šeškus
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edvinas Šeškus

Įamžino mielus momentus

Šia džiugia proga šeima nusprendė mažąją Atėnę įamžinti užburiančiame vaizdo įraše. Jame mergaitė užfksuota balionų apsuotyje, pučianti gimtadienio žvakutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji atrodo lyg tikra princesė: vilki ilgą baltą suknelę.

Prieraše Dalia rašė: „Mūsų princesei 3.“

Vaizdo įrašas ištirpdė internautų širdis ir sulaukė daugybės komentarų su sveikinimais ir pagyromis:

„Su gimtadieniu karalaitę.“

„Kaip gražu.“

„Su gimimo diena. Panašumas į mamytę – mini versija.“

