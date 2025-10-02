Abu Dabyje „Knicks“ susitvarkė su „76ers“

Antrasis mačas Abu Dabyje bus žaidžiamas po poros dienų.
„Knicks“ rungtynėse panaudojo visus 19 krepšininkų, kai „76ers“ – 13.
Nugalėtojams 12 taškų įmetė Miles McBride'as, Karlas-Anthony Townsas – 11, Mikalas Bridgesas – 10.
Prieš buvusį klubą žaidęs Guerchonas Yabusele per 12 minučių prametė visus 4 metimus ir liko be taškų, bet atkovojo 4 kamuolius.
Ryškiausių žvaigždžių, Joelio Embiido ir Paulo George'o, neturėjęs Filadelfijos klubas buvo vedamas po 14 taškų įmetusių V.J. Edgecombe'o ir Tyrese'o Maxey.
