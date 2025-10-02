Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Abu Dabyje „Knicks“ susitvarkė su „76ers“

2025-10-02 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 21:45

Abu Dabyje prasidėjo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninės rungtynės, kur du mačus tarpusavyje sužais Filadelfijos „76ers“ ir Niujorko „Knicks“. Pirmąjį susitikimą laimėjo pastarieji – 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27)

K.Townsas buvo tarp rezultatyviausių (Scanpix nuotr.)

Abu Dabyje prasidėjo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninės rungtynės, kur du mačus tarpusavyje sužais Filadelfijos „76ers“ ir Niujorko „Knicks“. Pirmąjį susitikimą laimėjo pastarieji – 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27)

REKLAMA
0

Antrasis mačas Abu Dabyje bus žaidžiamas po poros dienų.

„Knicks“ rungtynėse panaudojo visus 19 krepšininkų, kai „76ers“ – 13.

Nugalėtojams 12 taškų įmetė Miles McBride'as, Karlas-Anthony Townsas – 11, Mikalas Bridgesas – 10.

Prieš buvusį klubą žaidęs Guerchonas Yabusele per 12 minučių prametė visus 4 metimus ir liko be taškų, bet atkovojo 4 kamuolius.

Ryškiausių žvaigždžių, Joelio Embiido ir Paulo George'o, neturėjęs Filadelfijos klubas buvo vedamas po 14 taškų įmetusių V.J. Edgecombe'o ir Tyrese'o Maxey.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų