Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Be lyderių žaidusi „Lakers“ pasiruošimą pradėjo triuškinama nesėkme

2025-10-04 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 08:28

Pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pradėjo Los Andželo „Lakers“, kuri 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) neturėjo šansų prieš Finikso „Suns“.

D.Bookeris spindėjo (Scanpix nuotr.)

Pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pradėjo Los Andželo „Lakers“, kuri 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) neturėjo šansų prieš Finikso „Suns“.

REKLAMA
0

„Lakers“ žaidė be lyderių – LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus – ir jau pirmajame kėlinyje sugėrė spurtą 2:14 – 16:31.

Galutinai nugalėtojo klausimą „Suns“ išsprendė iškart po pertraukos, laimėdama trečiąjį ketvirtį 30:18 – 87:62.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Registruotas rungtynėms buvo Augustas Marčiulionis, bet ant parketo nežengė J.J. Redicko sprendimu. Jis yra pasirašęs „Exhibit 10“ sutartį su „Lakers“, kas reiškia negarantuotą vienerių metų kontraktą, kurį klubas gali nutraukti.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams Devinas Bookeris pelnė 24 taškus (8/19 met.) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Skambusis šio sezono „Lakers“ naujokas Deandre Aytonas per 18 minučių pelnė 1 tašką (0/2 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir suklydo 4 kartus.

„Lakers“: Austinas Reavesas 20, R.J. Davisas 14, Rui Hachimura 11.

„Suns“: Devinas Bookeris 24 (8/19 met., 7 rez. perd.), Graysonas Allenas 13, Jaredas Butleris 12, Dillonas Brooksas 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų