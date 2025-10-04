Be lyderių žaidusi „Lakers“ pasiruošimą pradėjo triuškinama nesėkme

„Lakers“ žaidė be lyderių – LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus – ir jau pirmajame kėlinyje sugėrė spurtą 2:14 – 16:31.
Galutinai nugalėtojo klausimą „Suns“ išsprendė iškart po pertraukos, laimėdama trečiąjį ketvirtį 30:18 – 87:62.
Registruotas rungtynėms buvo Augustas Marčiulionis, bet ant parketo nežengė J.J. Redicko sprendimu. Jis yra pasirašęs „Exhibit 10“ sutartį su „Lakers“, kas reiškia negarantuotą vienerių metų kontraktą, kurį klubas gali nutraukti.
Nugalėtojams Devinas Bookeris pelnė 24 taškus (8/19 met.) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Skambusis šio sezono „Lakers“ naujokas Deandre Aytonas per 18 minučių pelnė 1 tašką (0/2 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir suklydo 4 kartus.
„Lakers“: Austinas Reavesas 20, R.J. Davisas 14, Rui Hachimura 11.
„Suns“: Devinas Bookeris 24 (8/19 met., 7 rez. perd.), Graysonas Allenas 13, Jaredas Butleris 12, Dillonas Brooksas 10.
