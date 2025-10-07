T.Sabonio auklėtiniai sutriuškinti ir Stambule

Britai antrajame ture išvykoje 73:99 (15:26, 22:24, 16:24, 20:25) nusileido Stambulo „Bešiktaš“ (1/1).
„Liūtai“ pirmajame ture dar skaudžiai krito prieš Podgoricos „Budučnost“ (59:86), o „Bešiktaš“ tuomet 79:85 krito Panevėžyje.
Šįkart skirtumas dviženkliu tapo jau po pirmojo kėlinio, o vėliau nemažėjo – šeimininkai laimėjo visus ketvirčius.
Panevėžyje nežibėjęs A.Žižičius šįkart buvo sunkiai sulaikomas – 21 minutė, 17 taškų (7/9 dvitaškių, 3/3 baudų metimų), 5 atkovoti ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, 5 išprovokuotos pražangos bei 26 naudingumo balai.
Tuo tarpu Karoliui Lukošiūnui Londono klube driokstelėti nepavyko – 11 minučių, 3 taškai (1/3 tritaškių), atkovotas, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 4 pražangos bei „minus 3“ naudingumo balai.
„Lions“ trečiajame ture sieks atsitiesti namie priimdami Trento „Dolomiti Energia“ (0/1).
„Bešiktaš“: Ante Žižičius 17 (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), Vitto Brownas 16 (3/4 tritaškių, 4 atk. kam.), Berkas Ugurlu 12 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Yigitas Arslanas (3/5 tritaškių), Bryntonas Lemaras ir Devonas Dotsonas (7 atk. kam., 5 rez. perd.) po 11, Ismaelis Kamagate 9 (6 atk. kam.).
„Lions“: Aminas Adamu 14, Joelis Scottas 13, Tarikas Phillipas 12 (4/4 dvitaškių), Deane’as Williamsas 8 (10 atk. kam.).
