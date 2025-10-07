Startuoja nauja „Pro X Padel“ turnyrų serija Vilniuje – kovos mėgėjai ir žvaigždės

Kovos dėl 10 tūkstančių eurų
Nauja sparčiai populiarėjančio sporto padelio turnyrų serija startuos spalio 24 dieną. A lygoje rungsis organizatorių atrinkti stipriausi šalies padelio žaidėjai, bus galima išvysti visus Lietuvos rinktinės narius.
Vienoje komandoje žais šalies reitingo lyderiai Oskaras Kalinauskas ir Pijus Mockus. Jiems iššūkį bandys mesti komandos draugai nacionalinėje ekipoje – trečia bei ketvirta šalies raketė Skirmantas Mačinskas ir Nojus Poška.
Iš viso A divizione rungsis aštuonios poros. Jų sudėtyje – ir buvęs Lietuvos teniso čempionas Augustas Radžiukynas, ir daugkartinis šalies stalo teniso pirmenybių nugalėtojas Alfredas Ūdra.
Pirmą sezoną „Pro X Padel“ turnyrų serijoje, kurią remia „Casino Admiral“, bus surengti šeši turai. Per juos sportininkai rinks reitingo taškus, o po paskutinio etapo gegužės pabaigoje išsidalys 10 tūkstančių eurų prizinį fondą. Tada paaiškės ir pirmosios „Pro X Padel“ lygos čempionai.
Laukiama mėgėjų bumo, jie galės mesti iššūkį profesionalams
Visi šeši „Pro X Padel“ turnyrų serijos A diviziono turai vyks penktadieniais.
A diviziono sudėtis bus dinamiška. Po kiekvieno turo silpniausiai tarp aštuonių komandų pasirodžiusi pora iškris iš lygos. Jos vietą kitame etape užims stipriausias B+ diviziono dvejetas. Tai užtikrins nuolatinę konkurenciją ir atvers kelią mėgėjams pakilti į aukščiausią divizioną.
B+ varžybos ir atranka į A lygą vyks kiekvieną kartą po aukščiausio diviziono kovų – šeštadieniais. Būtent jie žada tapti masiškiausiomis „Pro X Padel“ turnyrų serijos dienomis. Šeštadieniais „Pro X Padel“ sieks suburti visus – nuo tų, kurie žaidžia kas savaitgalį, iki tų, kurie raketę paima pirmą kartą. Čia svarbiausia – emocijos, gera nuotaika ir galimybė pasivaržyti toje pačioje arenoje, kur dieną prieš kovos geriausi šalies žaidėjai.
„Pro X Padel“ turnyrų serijoje bus surengtos B+, B, B-, C+, C, moterų C/C-, Mix C, Mix C+, Mix C- lygių varžybos. Registracija į jas bus atvira, ji vyks iki pat turnyro pradžios.
Žvaigždžių mačai – kiekviename ture
Į spalio 25 dieną vyksiančias B+ grupės varžybas užsiregistravo olimpinis prizininkas, Eurolygos čempionas, buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris D. Maskoliūnas. Jis dalyvaus ne tik šeštadienio B+ grupės turnyre, bet į kortą išbėgs ir penktadienį.
Prieš A diviziono finalą vyks parodomasis padelio mačas, kuriame raketes surems D. Maskoliūnas, taip pat Eurolygos čempionas, dukart Europos vicečempionas, pasaulio ir senojo žemyno pirmenybių bronzos medalininkas, buvęs krepšininkas Robertas Javtokas, UEFA Čempionų lygos nugalėtojas, šalies futbolo rinktinės treneris E. Jankauskas, viena geriausių visų laikų Lietuvos tenisininkių Lina Stančiūtė-Gecevičienė.
Parodomieji mačai su šalies sporto ir pramogų pasaulio žvaigždėmis vyks per visus šešis „Pro X Padel“ turnyrų serijos turus.
Varžysis didžiausioje padelio arenoje
Penktadieniais „Pro X Padel“ A diviziono kovas tiesiogiai transliuos Info TV ir LNK.lt.
Visi šeši „Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, turai bus surengti klube „Mostai“. Tai didžiausia padelio kortų erdvė Vilniuje.
„Mostai“ įsikūrę 4500 kvadratinių metrų erdvėje Savanorių prospekte 178B, Vilniuje. Klube – 10 panoraminių padelio kortų su aukščiausios kokybės „Mondo“ danga, įrengta kineziterapijos erdvė sportuojantiems, pirtis tiems, kurie nori atsipalaiduoti po žaidimo, o mažiausiems lankytojams – speciali žaidimų aikštelė.
Klube veikia ir restoranas, kuriam išskirtinį meniu kūrė „Michelin Guide“ įvertinto restorano „Fabrikėlis“ šefas Ovidijus Orenta.
Pirmasis „Pro X Padel“ turnyro serijos A diviziono turas – spalio 24-ąją klube „Mostai“ Vilniuje. Kovas tiesiogiai transliuos Info TV ir LNK.lt, o mėgėjai į spalio 25 dienos turnyrus gali registruotis svetainėje proxpadel.com.
„Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, tvarkaraštis:
• Spalio 24 d. – I turas (A divizionas)
• Spalio 25 d. – mėgėjų turnyrai (B+, B, B-, C+, C, moterų C/C-, Mix C, Mix C+, Mix C-)
• Gruodžio 12–13 d. – II turas
• Sausio 23–24 d. – III turas
• Kovo 6–7 d. – IV turas
• Balandžio 24–25 d. – V turas
• Gegužės 29–30 d. – finalinis turas
