Dapkutei nepavyko prisijungti prie Mikulskytės ITF turnyro Heraklione antrajame rate

2025-10-07 18:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 18:04

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte antradienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-765) per 1 valandą 28 minutes 3:6, 1:6 pralaimėjo vardinį kvietimą gavusiai 24-erių graikei Mariannai Argyrokastriti (WTA-983).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

I. Dapkutė mačą pradėjo nuo 4 pralaimėtų geimų (0:4). Vėliau lietuvė realizavo porą „break pointų“, bet savo padavimų metu toliau strigo ir varžovės nepavijo. Antrąjį setą lietuvė pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos. Deja, tai ir buvo paskutinis I. Dapkutės laimėtas geimas šiame mače.

I. Dapkutė kartu su M. Argyrokastriti rugsėjį Heraklione iškovojo 2 paeiliui ITF dvejetų turnyrų titulus.

Už dalyvavimą vienetų varžybose I. Dapkutė gavo 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 149 JAV dolerius.

Pirmadienį dvejetų starte I. Dapkutė su vokiete Laura Boehner per 1 valandą 24 minutes 2:6, 5:7 pralaimėjo prieš serbę Nataliją Senič ir graikę Eleną Korokozidi. Lietuvė su porininke pelnė 202 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

Pirmoji turnyro Heraklione raketė bus 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-206). Ji startuos nuo antrojo rato, kuriame susitiks su kvalifikaciją įveikusia Nyderlandų atstove Antonia Stoyanov (WTA-1196).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

