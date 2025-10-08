Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Įtampa „McLaren“ stovykloje: ar po susidūrimo su L. Norrisu čempionato lyderis dairosi į „Ferrari“?

2025-10-08 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 19:07

Nors „McLaren“ komanda Singapūre užsitikrino Konstruktorių įskaitos čempionų titulą, šventę aptemdė auganti įtampa tarp jos pilotų. Po aštraus susidūrimo trasoje tarp Lando Norriso ir Oscaro Piastri, automobilių sporto užkulisiuose pasigirdo gandai, esą čempionato lyderis O. Piastri jau svarsto apie galimybę 2027 metais pereiti į „Ferrari“. Ar tai – rimtas signalas, ar tik bandymas pasinaudoti komandos vidaus drama?

Oscar Piastri (nuotr. Twitter)

Nós „McLaren" komanda Singapūre užsitikrino Konstruktorių įskaitos čempionų titulą, šventę aptemdė auganti įtampa tarp jos pilotų. Po aštraus susidūrimo trasoje tarp Lando Norriso ir Oscaro Piastri, automobilių sporto užkulisiuose pasigirdo gandai, esą čempionato lyderis O. Piastri jau svarsto apie galimybę 2027 metais pereiti į „Ferrari". Ar tai – rimtas signalas, ar tik bandymas pasinaudoti komandos vidaus drama?

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gandus apie galimą Oscaro Piastri perėjimą į „Ferrari“ pakurstė ne kas kitas, o pati „McLaren“ komanda ir jos sprendimai pastarosiose lenktynėse.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Aistras ypač įkaitino Singapūro GP pirmasis ratas, kai L. Norrisas stuktelėjo į O. Piastri ir po kontakto aplenkė komandos draugą. Emocingos O. Piastri žinutės komandai radijo ryšiu, kuriose jis šią situaciją apibūdino  kaip „nesąžininga“, sustiprino sąmokslo teorijas, esą „McLaren“ labiau nori matyti čempionu būtent britą, o šveicarų leidinio „Blick“ pranešimas apie galimą australo persikėlimą į „Ferrari“ tik įpylė žibalo į ugnį.

Tačiau, nepaisant kaistančių aistrų „McLaren“ komandos viduje, dauguma „Formulės 1“ pasaulio ekspertų į kalbas apie perėjimą į „Ferrari“ žvelgia itin skeptiškai.

Visų pirma, O. Piastri šiuo metu pirmauja čempionate, o „McLaren“ komanda ką tik laimėjo Konstruktorių taurę – palikti stipriausią rikiuotės komandą būtų keistas karjeros žingsnis.

Antra, australas dar pavasarį pasirašė naują, ilgalaikę sutartį, galiojančią mažiausiai iki 2028 metų pabaigos.

Vis dėlto, svarbiausias argumentas, verčiantis abejoti šių gandų realumu – artėjanti 2026-ųjų taisyklių revoliucija. Niekas negali nuspėti, kuri komanda bus konkurencinga po dvejų metų, todėl palikti dabartinius čempionus ir pereiti pas varžovus, kurių forma bus visiška mįslė, būtų milžiniška ir nelogiška rizika.

Nors O. Piastri pyktis Singapūre sulaukė daugybės „Formulės 1“ gerbėjų palaikymo ir kartu atspindėjo augančią įtampą tarp dviejų „McLaren“ lyderių, kol kas kalbos apie perėjimą į „Ferrari“ atrodo labiau kaip bandymas pasinaudoti komandos vidaus drama, o ne kaip reali galimybė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Formulės 1“ lenktynės Singapūre (nuotr. Twitter)
Sienų brūžinimas, avarijos ir netikėtas lyderis: chaotiškose Singapūro treniruotėse greičiausias buvo O. Piastri (3)

