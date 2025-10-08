Įtampa „McLaren“ stovykloje: ar po susidūrimo su L. Norrisu čempionato lyderis dairosi į „Ferrari“?

Gandus apie galimą Oscaro Piastri perėjimą į „Ferrari“ pakurstė ne kas kitas, o pati „McLaren“ komanda ir jos sprendimai pastarosiose lenktynėse.
Aistras ypač įkaitino Singapūro GP pirmasis ratas, kai L. Norrisas stuktelėjo į O. Piastri ir po kontakto aplenkė komandos draugą. Emocingos O. Piastri žinutės komandai radijo ryšiu, kuriose jis šią situaciją apibūdino kaip „nesąžininga“, sustiprino sąmokslo teorijas, esą „McLaren“ labiau nori matyti čempionu būtent britą, o šveicarų leidinio „Blick“ pranešimas apie galimą australo persikėlimą į „Ferrari“ tik įpylė žibalo į ugnį.
Tačiau, nepaisant kaistančių aistrų „McLaren“ komandos viduje, dauguma „Formulės 1“ pasaulio ekspertų į kalbas apie perėjimą į „Ferrari“ žvelgia itin skeptiškai.
Visų pirma, O. Piastri šiuo metu pirmauja čempionate, o „McLaren“ komanda ką tik laimėjo Konstruktorių taurę – palikti stipriausią rikiuotės komandą būtų keistas karjeros žingsnis.
Antra, australas dar pavasarį pasirašė naują, ilgalaikę sutartį, galiojančią mažiausiai iki 2028 metų pabaigos.
Vis dėlto, svarbiausias argumentas, verčiantis abejoti šių gandų realumu – artėjanti 2026-ųjų taisyklių revoliucija. Niekas negali nuspėti, kuri komanda bus konkurencinga po dvejų metų, todėl palikti dabartinius čempionus ir pereiti pas varžovus, kurių forma bus visiška mįslė, būtų milžiniška ir nelogiška rizika.
Nors O. Piastri pyktis Singapūre sulaukė daugybės „Formulės 1“ gerbėjų palaikymo ir kartu atspindėjo augančią įtampą tarp dviejų „McLaren“ lyderių, kol kas kalbos apie perėjimą į „Ferrari“ atrodo labiau kaip bandymas pasinaudoti komandos vidaus drama, o ne kaip reali galimybė.
