Artūras Dolžnikovas atsidarė įvarčių sąskaitą Čekijoje, Romualdas Jansonas beveik kėlinį žaidė Portugalijoje

Lietuvis pelnė pirmąjį rungtynių įvartį 24 minutę, o iš viso žaidė 73 minutes.
Portugalijos pirmenybėse puolėjas Romualdas Jansonas į aikštę žengė 55 minutę, o lietuvio atstovaujamas „Arouca“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Famalicao“ klubu.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė beveik visas rungtynes ir pakeistas buvo jau per pridėtą rungtynių laiką. Tuo metu jo ginamas „Rijeka“ klubas išvykoje 3:1 įveikė „Gorica“ klubo žaidėjus.
Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, 84 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas išvykoje 3:0 susitvarkė su „Radomlje“ klubu.
Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis atrėmė tris varžovų smūgius, bet du įvarčius praleido, o jo atstovaujama „Sudtirol“ ekipa namuose 1:2 pralaimėjo „Empoli“ klubui. Tiesa, „Sudtirol“ beveik visas rungtynes žaidė mažumoje, o 67 minutę M. Adamonis buvo įspėtas geltona kortele.
Lietuvis nuginkluotas buvo 60 minutę ir jau per pridėtą rungtynių laiką.
Antroje Turkijos lygoje Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, bet saugo ginamas „Istanbulspor“ klubas išvykoje 1:2 pralaimėjo „Igdir“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes, o Ernestas Gudelevičius – 70 minučių, bet lietuvių atstovaujamas „Siracusa“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Catania“ klubui.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, 50 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas išvykoje 0:2 nusileido „Carpi“ klubui.
Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas sugrįžo ant „Gubbio“ klubo suolo ir nežaidė, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pontedera“ klubu.
Suomijos lygoje Paulius Golubickas žaidė pirmą kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ginamas Kuopio KuPS klubas išvykoje 3:0 nugalėjo Turku „Inter“ ekipą.
Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė antrą kėlinį, bet jo atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas 0:2 pralaimėjo „Sliema“ klubui.
Antroje Japonijos lygoje saugas Vykintas Slivka žaidė nuo 76 minutės, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje 2:1 nugalėjo „Renofa Yamaguchi“ klubą.
Antroje Kinijos lygoje Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, o 71 minutę buvo įspėtas geltona kortele, bet jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas išvykoje 2:1 įveikė „Guangxi Pingguo Haliao“ klubą.
Sekmadienį Italijos moterų „Serie A“ lygoje Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Como“ ekipa namuose 1:2 nusileido Romos „Lazio“ merginoms.
Tuo metu šeštadienį Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht" sudėtyje ir nors šįkart lietuvė nepasižymėjo, jos ekipa namuose 2:0 įveikė „Gent“ klubo futbolininkes.
