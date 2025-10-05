Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Šiauliai“ ir „Panevėžys“ sužaidė rezultatyviomis lygiosiomis

2025-10-05 20:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 20:24

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

REKLAMA
0

Lietuvos futbolo A lygoje dar vieną rezultatyvų mačą sužaidė FA „Šiauliai“ bei „Panevėžys“. 30-ojo turo mače namuose šiauliečiai išsigelbėjo pridėto laiko metu – 3:3 (1:1).

Dvikovą sėkmingiau pradėjo šiauliečiai. Nesėkmingai sužaidus Seydinai Keitai, 10-ąją minutę šeimininkus į priekį išvedė Eligijus Jankauskas. Tiesa, po to „Panevėžys“ perėmė iniciatyvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po gerų Lucaso de Vegos perdavimų pavojingai atakavo Ariagneris Smithas, Kwadwo Asamoah ir Salomonas Kouadio, o Isaacas Asante sukirto kamuolį į virpstą. Vis dėlto 33-iąją minutę pastarasis legionierius iš Belgijos pasižymėjo tolimu smūgiu.

REKLAMA
REKLAMA

Tą taip pat pavyko pasiekti 15-ąjį įvartį pelniusiam E. Jankauskui, taikliai mušusiam 50-ąją minutę. Netrukus geros progos neišnaudojo S. Kouadio, tačiau panevėžiečiai dėka Elivelto bei A. Smitho taiklių smūgių išsiveržė į priekį.

Emocingame mače šiauliečiai išplėšė tašką. Ketvirtą pridėto laiko minutę Martynas Dapkus iš arti nukreipė kamuolį į vartus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų