„Šiauliai“ ir „Panevėžys“ sužaidė rezultatyviomis lygiosiomis

Lietuvos futbolo A lygoje dar vieną rezultatyvų mačą sužaidė FA „Šiauliai“ bei „Panevėžys“. 30-ojo turo mače namuose šiauliečiai išsigelbėjo pridėto laiko metu – 3:3 (1:1).
Dvikovą sėkmingiau pradėjo šiauliečiai. Nesėkmingai sužaidus Seydinai Keitai, 10-ąją minutę šeimininkus į priekį išvedė Eligijus Jankauskas. Tiesa, po to „Panevėžys“ perėmė iniciatyvą.
Po gerų Lucaso de Vegos perdavimų pavojingai atakavo Ariagneris Smithas, Kwadwo Asamoah ir Salomonas Kouadio, o Isaacas Asante sukirto kamuolį į virpstą. Vis dėlto 33-iąją minutę pastarasis legionierius iš Belgijos pasižymėjo tolimu smūgiu.
Tą taip pat pavyko pasiekti 15-ąjį įvartį pelniusiam E. Jankauskui, taikliai mušusiam 50-ąją minutę. Netrukus geros progos neišnaudojo S. Kouadio, tačiau panevėžiečiai dėka Elivelto bei A. Smitho taiklių smūgių išsiveržė į priekį.
Emocingame mače šiauliečiai išplėšė tašką. Ketvirtą pridėto laiko minutę Martynas Dapkus iš arti nukreipė kamuolį į vartus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!