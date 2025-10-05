C.Reddisho patraukti „Šiauliai“ palaužė „Lietkabelį“

„Šiauliai“ (3/1) apgynė teritoriją nuo Nenado Čanako kariaunos – 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16).
Cameronas Reddishas rinko taškus šiauliečiams, tačiau svečiai rezultatą persvėrė – 13:10. 7:0 – tokį spurtą surengė „Šiauliai“ vėl ėmę pirmauti ir po pirmo ketvirčio buvę priekyje 19:16. Jamelo Morriso tritaškis leido „Lietkabeliui“ vėl pakeisti mačo tėkmę (26:24), rezultatas susvyravo dar keliskart ir po dviejų ketvirčių Nenado Čanako ekipa turėjo trapią persvarą – 42:41.
Vytenis Lipkevičius, Augustine‘as Rubitas ir Kristianas Kullamae inicijavo geresnę „Lietkabelio“ atkarpą (53:49), tačiau tvirtesniu skirtumu atitrūkti nepavyko ir situacija kartojosi. Vienu metu komandas skyrė 7 taškai (62:55), bet Danielis Baslykas ir puolime aktyvus Oskaras Pleikys vėl grąžino persvarą šeimininkams – 63:62.
Absoliučiai lygi ir įnirtinga kova vyko ir paskutiniame kėlinyje. Likus 6 minutėms buvo lygu (69:69), kol Dayvionas McKnightas smeigė tritaškį. Jam baudų metimais atsakė A.Rubitas, K.Kullamae bei D.Lavrinovičius (74:72), tačiau vėl tas pats D.McKnightas grąžino lygybę – 74:74.
O.Pleikio tolimas šūvis, pataikytas likus 3 min., vertė N.Čanaką prašyti pasitarimo, bet po jo pataikė ir D.McKnightas – 81:75. Svarbų tritaškį smeigė K.Kullamae (78:81), bet perėmęs kamuolį Vaidas Kariniauskas netrukus turėjo atsaką – 84:78. Nors greitais taškais prabilo J.Morrisas (80:84), D.Baslyko baudos tvirtino pergalę „Šiauliams“.
Ant parketo po ilgos pertraukos grįžo V.Lipkevičius, nežaidęs nuo kovo 22 dienos. Jis per 30 minučių pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą klydo, perėmė kamuolį, provokavo 3 pražangas, 3 sykius prasižengė pats bei rinko 9 naudingumo balus.
Susitikimą praleido Panevėžio komandos atstovai Trey‘us Dreschelas, Paulius Danusevičius ir Dovis Bičkauskis. Šiauliečiai vis dar neturi Siimo-Sanderio Venes.
Geriausią savo mačą LKL, kurią remia „Betsson“, sužaidė C.Reddishas, įmetęs 19 taškų (5/13 metimai, 8/8 baudos), atkovojęs 7 kamuolius ir rinkęs 25 naudingumo balus.
Sezono pasirodymą rengė O.Pleikys – 18 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai jo kraityje.
Sezono rezultatyvumo rekordą LKL, kurią remia „Betsson“ gerino J.Morrisas, rinkęs 22 taškus.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 19 (7 atk. kam.), Oskaras Pleikys 18 (8 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 14, Marius Valinskas, Vaidas Kariniauskas ir Cedricas Hendersonas – po 8.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 22, Augustine‘as Rubitas 18 (8 atk. kam., 32 n.b.), Kristianas Kullamae 14, Vytenis Lipkevičius ir Lazaras Mutičius – po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!