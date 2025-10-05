Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Žalgiris“ LKL kovoms registravo aštuoniolikmetį

2025-10-05 11:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 11:36

„Žalgiris-2“ komandos gynėjas Kajus Mikalauskas registruotas LKL čempionato kovoms ir jau sekmadienį gali debiutuoti stipriausios Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse prieš Utenos „Juventus“.

K.Mikalauskas buvo registruotas LKL (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)

„Žalgiris-2" komandos gynėjas Kajus Mikalauskas registruotas LKL čempionato kovoms ir jau sekmadienį gali debiutuoti stipriausios Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse prieš Utenos „Juventus".

0

Nuo praėjusio sezono 2007 m. gimimo krepšininkas atstovavo „Žalgiris-2“ komandai NKL čempionate. 2024–2025 m. sezone klaipėdietis aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 12 minučių, per kurias pelnydavo po 3,4 taško ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.

Perspektyvus jaunuolis buvo pakviestas prisijungti ir prie pagrindinės „Žalgirio“ komandos pasiruošimo sezonui metu bei vyko su žalgiriečiais į Turkijoje vykusį „Gloria Cup“ turnyrą. Ten jis sužaidė du mačus iš keturių, mat vėliau prie komandos prisijungė iš Europos čempionato grįžę gynėjai, palikę jaunąjį talentą už dvyliktuko ribos.

Tiesa, K.Mikalauskas gavo progų parodyti savo sugebėjimus ir puikiai atrodė pirmosiose ikisezoninėse rungtynėse prieš Baku „Sabah“, kuriose solidžiai dirigavo komandos žaidimui – išskirstė 5 rezultatyvius perdavimus suklysdamas tik 2 sykius. Maža to, K.Mikalauskas tą susitikimą užbaigė su 9 taškais ir 12 naudingumo balų savo sąskaitoje bei buvo tarp naudingiausių žalgiriečių.

Šio sekmadienio rungtynės „Žalgirio“ arenoje prieš Utenos „Juventus“ komandą prasidės 16.30 val.

