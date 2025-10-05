„Žalgiris“ išvykoje palaužė „Džiugą“

Pirmasis susitikimo įvartis krito 16-ąją minutę, kai po Liviu Antalio perdavimo kamuolį į vartų tinklą antrose rungtynėse iš eilės pasiuntė jaunasis žalgirietis Motiejus Burba.
Kėlinio viduryje telšiškiai turėjo dvi geras progas atstatyti pusiausvyrą – standartinės padėties metu galva šalia vartų smūgiavo Ibrahimas Cisse, o prieš C. Olsesą atsidūręs Denysas Bunčukovas smūgiavo į vartininką.
38-ąją minutę išlyginamąjį įvartį sukūrė džiugiečiai – po įžaistos standartinės padėties kamuolio baudos aikštelėje sulaukė gynėjas Bacary Sane, kuris tiksliu smūgiu galva pelnė pirmąjį komandos įvartį.
Pačioje pirmosios susitikimo dalies pabaigoje ekipos apsikeitė labai pavojingais momentais. „Žalgirio“ gretose iš geros situacijos kamuolį virš vartų pasiuntė Giedrius Matulevičius, tuo metu po „Džiugo“ puolėjo Ronaldo Sobowale bandymo nuostabiai komandą gelbėjo C. Olsesas.
Antroji susitikimo dalis sėkmingiau prasidėjo Rolando Džiaukšto auklėtiniams. Grubiai savo aikštelės pusėje suklydę džiugiečiai padovanojo kamuolį varžovams – M. Burba tiksliu perdavimu surado L. Antalį, o šis pasiuntė kamuolį į apatinį tolimąjį vartų kampą.
Per likusį laiką telšiškiai žaidė aktyviai, tačiau su visais jų bandymais susitvarkė tiek žalgiriečių vartininkas, tiek gynėjai.
Pergalę iškovoję žalgiriečiai, surinkę 52 taškus, pakilo į trečiąją poziciją, o „Džiugo“ sąskaitoje – 41 taškas ir šeštoji vieta.
