Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Grigonis – tarp ilgiausiai aikštėje išbuvusių „Panathinaikos“ žaidėjų

2025-10-05 17:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 17:52

Atėnų „Panathinaikos“ (1/0) pergalingai atsidarė Graikijos lygoje. Mariaus Grigonio atstovaujama ekipa namie 93:83 (20:10, 31:21, 21:27, 21:25) nugalėjo Salonikų PAOK (0/1) su Tomu Dimša.

M.Grigonis žengė ant parketo Graikijoje

Atėnų „Panathinaikos“ (1/0) pergalingai atsidarė Graikijos lygoje. Mariaus Grigonio atstovaujama ekipa namie 93:83 (20:10, 31:21, 21:27, 21:25) nugalėjo Salonikų PAOK (0/1) su Tomu Dimša.

REKLAMA
0

M.Grigonis aikštėje praleido 22 minutes ir per jas pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/2 trit., 1/4 baud.). Tai buvo pirmieji jo taškai oficialiose rungtynėse nuo praėjusių metų spalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Grigonis dar atkovojo 3 ir prarado 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 4 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

Už lietuvį ilgiau komandoje žaidė vienintelis T.J. Shortsas, kuris per 24 minutes pelnė 10 taškų.

REKLAMA

T.Dimša savo komandai per 32 minutes pelnė 14 taškų (1/2 dvit., 4/7 trit.), atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, prarado 2 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojams 22 taškus įmetė Kostas Mitoglou, 12 – Kendrickas Nunnas, 11 – Alexandros Samodurovas. Svečiams 22 taškus pelnė K.J. Jacksonas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų