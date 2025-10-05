M.Grigonis – tarp ilgiausiai aikštėje išbuvusių „Panathinaikos“ žaidėjų

M.Grigonis aikštėje praleido 22 minutes ir per jas pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/2 trit., 1/4 baud.). Tai buvo pirmieji jo taškai oficialiose rungtynėse nuo praėjusių metų spalio.
M.Grigonis dar atkovojo 3 ir prarado 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 4 naudingumo balus.
Už lietuvį ilgiau komandoje žaidė vienintelis T.J. Shortsas, kuris per 24 minutes pelnė 10 taškų.
T.Dimša savo komandai per 32 minutes pelnė 14 taškų (1/2 dvit., 4/7 trit.), atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, prarado 2 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.
Nugalėtojams 22 taškus įmetė Kostas Mitoglou, 12 – Kendrickas Nunnas, 11 – Alexandros Samodurovas. Svečiams 22 taškus pelnė K.J. Jacksonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!