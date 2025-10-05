Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Busquetsas atskleidė savo planus baigus profesionalaus futbolininko karjerą

2025-10-05 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 16:40

Majamio „Inter“ saugas Sergio Busquetsas kiek anksčiau pranešė, jog pasibaigus šiam MLS sezonui baigs savo profesionalaus futbolininko karjerą. Tuo tarpu dabar ispanas atskleidė savo tolimesnius planus.

Sergio Busquetsas | Scanpix nuotr.

0

„Manau, kad ateityje norėčiau dirbti treneriu, bet dabar mieliau pasiimčiau akademines atostogas. Tai buvo ilgas laikotarpis, beveik nebuvo savaitgalių. Kaip ir bet kuriam futbolininkui, žaidimas rinktinėje ir visa kita suteikia dar vieną pliusą, bet taip pat turi mažiau laiko.

Norisi mėgautis laiku su šeima, skirti dėmesio sau, matyti savo vaikus, pabūti su jais, daugiau keliauti, stebėti futbolą iš kitos perspektyvos. O, kaip bus ateityje, pamatysime. Teoriškai taip, bet sutelkime dėmesį į dabartinę, nes laukia dar ilgas kelias.

Manau, kad tai buvo teisingas sprendimas ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Tam įtakos turėjo daug dalykų. Kaip ir sakiau esu labai laimingas dėl sprendimo, dėl pasirinktos trajektorijos, dėl to, kad gyvenau svajone, kurią puoselėjau nuo mažens“, – pasakojo S. Busquetsas.

Priminsime, jog S.Busquetsas praleido 15 metų „Barcelonos“ gretose, laimėjo devynis „La Liga“ titulus, septynis kartus į viršų kėlė Ispanijos Karaliaus taurę bei tris kartus triumfavo UEFA Čempionų lygoje. Pastarasis taip pat laimėjo pasaulio futbolo čempionatą su Ispanija 2010 metais ir Europos futbolo čempionatą 2012 metais.

