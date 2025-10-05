Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tobula savaitė: „Žalgiris“ nepasigailėjo „Juventus“

2025-10-05 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 16:20

Kauno „Žalgiris“ (4/0) tobulą savaitę užbaigė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) sutriuškindami Utenos „Juventus“ (0/3) – 98:68 (32:19, 20:12, 25:18, 21:19).

K.Mikalauskas debiutavo pagrindinėje komandoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgiris“ (4/0) tobulą savaitę užbaigė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) sutriuškindami Utenos „Juventus“ (0/3) – 98:68 (32:19, 20:12, 25:18, 21:19).

REKLAMA
1

Žalgiriečiai trečiadienį Monake įveikė vietos „AS Monaco“, o penktadienį jau prie savų sirgalių tėškė antausį ir Eurolygos čempionei Stambulo „Fenerbahče“.

Šiame mače Tomas Masiulis leido pailsėti Nigeliui Williamsui-Gossui, o su pagrindinės komandos marškinėliais debiutavo Kajus Mikalauskas. Jis per 21 minutę pelnė 4 taškus (2/5 dvit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius prasižengė ir surinko minus 2 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maodo Lo vedamas „Žalgiris“ greitai nutolo (14:6), o tada iniciatyvos ėmėsi ant parketo žengęs Sylvainas Francisco, pataikęs du tritaškius paeiliui – 20:10. Netrukus dar du tritaškius pridėjo Deividas Sirvydis (26:15), o dar dviem dūriais ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas ir Dustinas Sleva – 32:19.

REKLAMA
REKLAMA

Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo 7 taškais ir pradėjo varžovų triuškinimą – 39:19. Netrukus su „Žalgirio“ marškinėliais debiutavo Kajus Mikalauskas, atsidaręs taškų sąskaitą ketvirčio pabaigoje (52:29), o į pertrauką T.Masiulio kariauna išsinešė solidų pranašumą – 52:31.

REKLAMA

Vaizdas po pertraukos nesikeitė ir „Žalgiris“ toliau stipriai rotuodamas sudėtimi triuškino „Juventus“. Trečio kėlinio pabaigoje Manto Rubštavičiaus tritaškis atitolino komandą virš 30 taškų (77:46), o prieš paskutinį ketvirtį klausimų nebebuvo – 77:49.

Paskutiniame ketvirtyje abi komandos sprendė savo uždavinius ir žalgiriečiai ramiai iškovojo triuškinančią pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Kauniečių gretose žibėjo Laurynas Birutis, rinkęs 19 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir sąskaitoje turėjęs 27 naudingumo balus.

„Žalgiris“: Laurynas Birutis 19, Mantas Rubštavičius 13 (6 rez. perd., 4 atk. kam.), Ignas Brazdeikis ir Edgaras Ulanovas – po 11, Maodo Lo (6 min.) ir Ąžuolas Tubelis – po 8.

„Juventus“:Ivanas Vranešas 17 (6 atk. kam.), Devonas Danielsas 12, Šarūnas Beniušis 11, Lukas Uleckas bei Ryanas Schwiegeris – po 7 (po 5 atk. kam.).

Mačo epizodai:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų