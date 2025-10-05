Tobula savaitė: „Žalgiris“ nepasigailėjo „Juventus“

Žalgiriečiai trečiadienį Monake įveikė vietos „AS Monaco“, o penktadienį jau prie savų sirgalių tėškė antausį ir Eurolygos čempionei Stambulo „Fenerbahče“.
Šiame mače Tomas Masiulis leido pailsėti Nigeliui Williamsui-Gossui, o su pagrindinės komandos marškinėliais debiutavo Kajus Mikalauskas. Jis per 21 minutę pelnė 4 taškus (2/5 dvit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius prasižengė ir surinko minus 2 naudingumo balus.
Maodo Lo vedamas „Žalgiris“ greitai nutolo (14:6), o tada iniciatyvos ėmėsi ant parketo žengęs Sylvainas Francisco, pataikęs du tritaškius paeiliui – 20:10. Netrukus dar du tritaškius pridėjo Deividas Sirvydis (26:15), o dar dviem dūriais ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas ir Dustinas Sleva – 32:19.
Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo 7 taškais ir pradėjo varžovų triuškinimą – 39:19. Netrukus su „Žalgirio“ marškinėliais debiutavo Kajus Mikalauskas, atsidaręs taškų sąskaitą ketvirčio pabaigoje (52:29), o į pertrauką T.Masiulio kariauna išsinešė solidų pranašumą – 52:31.
Vaizdas po pertraukos nesikeitė ir „Žalgiris“ toliau stipriai rotuodamas sudėtimi triuškino „Juventus“. Trečio kėlinio pabaigoje Manto Rubštavičiaus tritaškis atitolino komandą virš 30 taškų (77:46), o prieš paskutinį ketvirtį klausimų nebebuvo – 77:49.
Paskutiniame ketvirtyje abi komandos sprendė savo uždavinius ir žalgiriečiai ramiai iškovojo triuškinančią pergalę.
Kauniečių gretose žibėjo Laurynas Birutis, rinkęs 19 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir sąskaitoje turėjęs 27 naudingumo balus.
„Žalgiris“: Laurynas Birutis 19, Mantas Rubštavičius 13 (6 rez. perd., 4 atk. kam.), Ignas Brazdeikis ir Edgaras Ulanovas – po 11, Maodo Lo (6 min.) ir Ąžuolas Tubelis – po 8.
„Juventus“:Ivanas Vranešas 17 (6 atk. kam.), Devonas Danielsas 12, Šarūnas Beniušis 11, Lukas Uleckas bei Ryanas Schwiegeris – po 7 (po 5 atk. kam.).
Mačo epizodai:
