Traumą patyręs J.Nebo praleis rungtynes Kaune

28 metų 208 cm ūgio Joshas Nebo patyrė dešinės šlaunies raumens traumą, todėl nežais mažiausiai tris savaites.
Eurolygos sezoną amerikietis pradėjo per 25 minutes įmesdamas po 11 taškų, atkovodamas 5,5 kamuolio, atlikdamas po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdamas po 16 naudingumo balų.
Spalio 16-ąją Kauno „Žalgiris“ namie priims Ettore Messinos auklėtinius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA