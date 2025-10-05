Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Traumą patyręs J.Nebo praleis rungtynes Kaune

2025-10-05 15:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 15:56

Milano „EA7 Emporio Armani“ paskelbė, kad dėl traumos prarado centrą.

J.Nebo praleis mačą Kaune

J.Nebo praleis mačą Kaune

0

28 metų 208 cm ūgio Joshas Nebo patyrė dešinės šlaunies raumens traumą, todėl nežais mažiausiai tris savaites.

Eurolygos sezoną amerikietis pradėjo per 25 minutes įmesdamas po 11 taškų, atkovodamas 5,5 kamuolio, atlikdamas po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdamas po 16 naudingumo balų.

Spalio 16-ąją Kauno „Žalgiris“ namie priims Ettore Messinos auklėtinius.

