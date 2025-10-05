Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

K.Žemaitis solidžiai prisidėjo prie pirmos klubo pergalės Turkijoje

2025-10-05 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 17:30

Kristupas Žemaitis su Manisos „Glint“ (1/1) džiaugiasi pirmąją pergale Turkijos lygoje. Oliverio Kostičiaus auklėtiniai išvykoje 89:69 (25:17, 19:16, 21:20, 24:16) sutriuškino Stambulo „Buyukčekmece“ (0/2).

K.Žemaitis buvo ryškus

Kristupas Žemaitis su Manisos „Glint“ (1/1) džiaugiasi pirmąją pergale Turkijos lygoje. Oliverio Kostičiaus auklėtiniai išvykoje 89:69 (25:17, 19:16, 21:20, 24:16) sutriuškino Stambulo „Buyukčekmece“ (0/2).

1

Nugalėtojams 29-erių lietuvis per 27 minutes surinko 11 taškų (1/3 dvit., 3/4 trit.), 3 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus pažeidė taisykles ir mačą baigė su 14 naudingumo balų.

Už K.Žemaitį rezultatyviau žaidė 19 taškų įmetęs Judah Mintzas, Yigitas Onanas pridėjo 14, Daysonas Smithas – 12.

Šeimininkams Jalenas Lecque'as surinko 19 taškų.

