K.Žemaitis solidžiai prisidėjo prie pirmos klubo pergalės Turkijoje

Nugalėtojams 29-erių lietuvis per 27 minutes surinko 11 taškų (1/3 dvit., 3/4 trit.), 3 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus pažeidė taisykles ir mačą baigė su 14 naudingumo balų.
Už K.Žemaitį rezultatyviau žaidė 19 taškų įmetęs Judah Mintzas, Yigitas Onanas pridėjo 14, Daysonas Smithas – 12.
Šeimininkams Jalenas Lecque'as surinko 19 taškų.
