TV3 naujienos > Sportas

Dešimtyje žaisti likęs „Atletico“ nesugebėjo įveikti „Celta Vigo“

2025-10-05 23:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 23:59

Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynės tarp „Celta Vigo“ ir Madrido „Atletico“komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga" pirmenybių rungtynės tarp „Celta Vigo" ir Madrido „Atletico"komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

0

Carlas Starfeltas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Atletico“ išsiveržė į priekį 1:0. Clementas Lengletas pimojo kėlinio pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Atetico“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iago Aspas sužaidus kiek daugiau nei valandą tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Tik Djene Dakonamas (8), Chimy Avila (7) ir Domingos Duarte (7) užsidirbo daugiau raudonų kortelių „La Liga“ pirmenybėse per paskutinius 10 sezonų nei Clementas Lengletas.

„Atletico“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 13 taškų ir rikiuojasi penktoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Celta Vigo“ su 6 taškais žengia šešioliktas.

