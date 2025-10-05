Dešimtyje žaisti likęs „Atletico“ nesugebėjo įveikti „Celta Vigo“

Carlas Starfeltas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Atletico“ išsiveržė į priekį 1:0. Clementas Lengletas pimojo kėlinio pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Atetico“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Iago Aspas sužaidus kiek daugiau nei valandą tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Tik Djene Dakonamas (8), Chimy Avila (7) ir Domingos Duarte (7) užsidirbo daugiau raudonų kortelių „La Liga“ pirmenybėse per paskutinius 10 sezonų nei Clementas Lengletas.
„Atletico“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 13 taškų ir rikiuojasi penktoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Celta Vigo“ su 6 taškais žengia šešioliktas.
