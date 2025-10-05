Ethano Mbappé įvartis paskutinėmis minutėmis lėmė „Lille“ lygiąsias su PSG

Nuno Mendesas sužaidus kiek daugiau nei valandą fantastišku baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir išvedė PSG į priekį 1:0.
Ethanas Mbappe 85-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Pastarojo įvartį matė stadione rungtynes stebėjęs brolis Kylianas Mbappe.
Kylian Mbappe in Lille to watch his brother score against his former club PSG 😱 pic.twitter.com/HSm40HQgNv— ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2025
PSG šiame sustikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „Lille“ beveik dvigubai mažiau – 9.
PSG po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir išlieka lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Lille“ su 11 taškų žengia septinta.
