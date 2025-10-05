Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ethano Mbappé įvartis paskutinėmis minutėmis lėmė „Lille“ lygiąsias su PSG

2025-10-05 23:40
2025-10-05 23:40

Prancūzijos „Ligue 1“ čempionato rungtynės tarp „Lille“ ir Paryžiaus „Saint-Germain“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Prancūzijos „Ligue 1“ čempionato rungtynės tarp „Lille“ ir Paryžiaus „Saint-Germain“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

0

Nuno Mendesas sužaidus kiek daugiau nei valandą fantastišku baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir išvedė PSG į priekį 1:0.

Ethanas Mbappe 85-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Pastarojo įvartį matė stadione rungtynes stebėjęs brolis Kylianas Mbappe.

PSG šiame sustikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „Lille“ beveik dvigubai mažiau – 9.

PSG po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir išlieka lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Lille“ su 11 taškų žengia septinta.

