Ketvirtąją „Baja Morocco“ dieną lietuvius stabdė gedimai ir avarijos

Ketvirtąją „Baja Morocco“ dieną organizatoriai dalyviams numatė 257 km distanciją. Diena, padalinta į tris greičio ruožus, nieko blogo nežadėjo, tačiau jau netrukus „BRO Racing“ ekipą pasiekė žinia, kad trasoje vertėsi vienas iš lietuvių ekipažų – Aivaras Kavaliauskas ir Mykolas Paulavičius. Duetas pataikė į duobę, po kurios į orą pakilęs bagis virto keletą sykių. Ir nors ekipažas sužalojimų išvengė, jų bagis sudaužytas itin smarkiai.
„Ralis mums baigtas. Nuvažiavus apie 23 kilometrus prasileidome gana aštrią duobę. Vertėmės daug kartų. Bagio ratai nulūžo. Nusileidome minkštai, viskas gerai, patys sveiki. Rėmas irgi lygtais sveikas, nes visą smūgį sugėrė pakaba. Ant bagio liko vienas ratas. Va taip ir užbaigėme šių metų sezoną. Labai gaila, bet sporte jau taip būna. Dabar stebėsime kitų komandos narių pasirodymą“, – sakė Aivaro Kavaliausko šturmanas Mykolas Paulavičius.
Dėl rezultato jau nebekovoja ir „BRO Racing“ ekipos vadovas ir pilotas Tomas Mickus, kuriam kelio knygą skaito Darius Leskauskas. Ekipažas jau nuo lenktynių pradžios turėjo techninių problemų su bagiu, tad šios dienos greičio ruožą jie nusprendė įveikti konservatyviai ir saugoti techniką.
„Mums kaista aušinimo sistema. Bandome bisus įmanomus problemos sprendimo būdus, bet niekas nepadeda. Galvojame, kad gal čia paties variklio problema. Tai šiandien startavome su mintimi važiuoti ramiai ir dėl nieko nekovoti. Startavome šiandien priešpaskutiniai ir nuvažiavę kiek daugiau nei 20 kilometrų pamatėme bagį išlaužytais ratais. Žiūrime, kad ten mūsiškiai – Aivaras su Mykolu. Jie patyrė avariją, apsivertė. Iš pažiūros atrodė, kad stipriai, bet kaip sakė Aivaras, virtimas buvo toks, kad atrodė tarsi lovoje apsivertė. Viskas įvyko gana minkštai. Sužalojimų nėra. Mes sustojome prie jų, dešimt minučių pabuvome, nuraminome juos ir tęsėme toliau. Pravažiavę 80 kilometrų greičio ruožą grįžome į serviso parką, remontuoti nieko nereikėjo, nes važiavome ramiai. Mums bebūnant servise į trasą išvažiavo Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku. Na ir už dešimt minučių sulaukiau skambučio iš šturmano, kad jiems reikia pagalbos, yra problemų su elektra, neveikia akceleratoriaus padėties daviklis. Iškart ėmėmės veiksmų, pasiėmėme reikalingas detales, diagnostikos kompiuterį ir išvažiavome jiems padėti. Vietoje padarėme tai, ką galėjome, bet sutaisyti nepavyko. Nusprendėme suktis atgal ir grįžome į servisą. Grįžome nefinišavę antro šios dienos greičio ruožo. Kompiuteris rodė akceleratoriaus padėties daviklio ir oro srauto matuoklės klaidas, bet tas dalis pakeitus ir Mindaugui su Ernestu išvažiavus į trečią greičio ruožą problema vėl pasikartojo. Priėmėme sprendimą važiuoti į trečią greičio ruožą pas Mindaugą ir Ernestą ir parsitempti juos atgal. Taigi, šiandien su Dariumi nuvažiavome apie 120 kilometrų, bet labiau gelbėjome kitus nei patys važiavome, bet esame laimingi, kad padėjome kolegoms. Šiuo metu mechanikai deda visas pastangas, kad rytoj visi keturi ekipažai startuotų penktame, paskutiniame etape ir pasiektų šių varžybų finišą“, – sakė komandos vadovas Tomas Mickus.
Su techninėmis problemomis susidūręs Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažas iki šios dienos nesėkmės buvo greičiausias duetas tarp lietuvių šiose varžybose. Kaip sakė ekipažo nariai, iki nelemto elektronikos gedimo jų tempas šiandien irgi buvo puikus.
„Sulėkus pirmą greičio ruožą viskas buvo gerai. Šiek tiek akmenų, šiek tiek dulkių. Padarėme gal keturis, penkis lenkimus. Buvo daug sportininkų, sustojusių išlūžusiais ratais su važiuoklės problemomis. Išvažiavus į antrą greičio ruožą „nusprogo“ kažkoks sensorius, tai stojome, bandėme tvarkyti, bet neišsprendėme. Galų gale atvyko kolegos, užkabino trosą ir nutempė pas mechanikus“, – sakė šturmanas Ernestas Česokas.
„Šauniai visus mes ten lenkėme, bet paskui tiesiog atsitiko gedimas, kurio greitai negalėjome išspręsti, tai teko grįžti į bivaką. Šiandien nuotaikos ne kažką, bet rytoj laukia dar viena diena“, – pridūrė Mindaugas Sidabras.
Vienintelis lietuvių „BRO Racing“ ekipažas, kuriam diena šiandien klojosi sklandžiai – Džeraldo ir Ronaldo Ramoškų duetas. Jie ketvirtąją dieną pabaigė 26-oje vietoje. Pirmadienį ekipažų laukia paskutinė, penktoji varžybų diena.
„Baja Morocco“ startavę ekipažai per penkias dienas turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.
Daugiau apie lietuvių komandos „BRO Racing“ pasirodymą sužinoti galite ekipos „Facebook“ puslapyje.
