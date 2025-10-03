Antroji „BRO Racing“ komandos varžybų diena Maroke: finišas dešimtuke, virtimas ir neatlaikęs metalas

Antrąją „Baja Morocco“ varžybų dieną „BRO Racing“ ekipos gretose geriausiai sekėsi Tomo Mickaus ir Dariaus Leskausko ekipažui. Jie šiandien pagal preliminarius skaičiavimus užfiksavo net septintą rezultatą. Tokioje pačioje pozicijoje jie klasifikuojami ir skaičiuojant abiejų dienų rezultatus, tad kol kas stabilumas duoda vaisių. Tiesa, ekipažas vis dar turi pretenzijų dėl savo bagio funkcionavimo – technika dar neveikia taip, kad duetas galėtų važiuoti maksimaliu tempu.
„Šiandien iš komandos finišavome pirmi. Šiandien dieną, kilometrų atžvilgiu, turėjome tokią pačią kaip ir vakar, bet greitesnė diena gavosi. Šiek tiek pavyko apspręsti kaitimo problemą, bet vis dėl to viename diapazone šiek tiek kaista. Rytoj pasidarysime paskutinę korekciją, tai žiūrėsime, kas bus. Šiandien be tos galios prasileidome tris ar keturis lėtesnius dalyvius ir po to vilkomės dulkėse. Vėliau kopose suvažiavom neblogai, tik šiek tiek lėtai. Tikiuosi, kad rezultatas šiandien nebus blogas. Technikos nieko nesugadinome. Gal tik vėl šiek tiek vairas kreivas, bet be jokių kritimų šiandien“, – sakė „BRO Racing“ komandos vadovas ir pilotas Tomas Mickus.
Devynioliktą laiką šiandien SSV įskaitoje užfiksavo kitas „BRO Racing“ ekipažas – Aivaras Kavaliauskas ir Mykolas Paulavičius. Duetas šiandien pabandė surizikuoti ir kiek sumažinti slėgį padangose. Toks sprendimas davė vaisių – jie laimėjo laiko kopose ir vėliau akmenynuose važiuodami tuo pačiu slėgiu išsaugojo ratus.
„Šiandien techninių problemų neturėjome, ratų nenumušėme. Gera diena. Prieš trečią greičio ruožą padangose nusileidome orą, kad smėlyje, kopose neįklimptume. Vėliau kiek pasaugojome ratus, bet viską padarėme teisingai. Kopose viskas buvo gerai. Nors jos sakykime buvo mažos, bet buvo ir neblogų“, – sakė Aivaras Kavaliauskas.
Ekipažo šturmanas Mykolas Paulavičius teigė, kad diena pasižymėjo ir gana klaidžia navigacija, tačiau ekipažui pavyko pasiekti visus kelio taškus bei aplenkti klaidas dariusius oponentus.
„Su navigacija buvo reikalų, nes buvo taškų šone trasos. Lenktyniavome tarpusavyje su kai kuriais, kai kurie piktybiškai nepraleisdavo, bet buvo tokių, kurie nepraleidžia ir paskui apsiverčia. Mes daug ką lenkėme. Didžiausias džiaugsmas, kad technika laiko, navigacijoje susigaudome. Tikiuosi, kad ir rytoj bus puikiai“, – sakė Aivaro Kavaliausko šturmanas Mykolas Paulavičius.
Kiek sunkesnę dieną šiandien turėjo Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko duetas. Jie finišavo 23-ioje vietoje, tačiau preliminariai po dviejų dienų lenktynių turėtų išlikti penkioliktuke. Ekipažui šiandien teko patirti iš virtimą. Nors jis buvo švelnus, tačiau incidento pasekmių šalinimui prireikė gaišti brangų laiką.
„Šiandien turime šiokių tokių suvenyrų. Kopos pakrikštijo mus. Du greičio ruožus važiavome puikiai, buvo geras tempas. Sakėme, kad važiuosime ramiai, bet trečiame greičio ruože turėjome lengvą šoninį kūlverstuką. Atsistojome ant ratų, bet nusimontavo dvi galinės padangos. Užtrukome, kol pasikeitėme“, – sakė Mindaugo Sidabro šturmanas Ernestas Česokas.
Nepaisant to, nuotaikos nepraradęs ekipažo vairuotojas Mindaugas Sidabras pridūrė, kad tai buvo vienintelis aštresnis momentas per visą dieną. Kitose atkarpose duetas buvo stabiliai greitas.
„Iki finišo liko 20 kilometrų ir galvojau, kad neturėsime net ką papasakoti per interviu, nes viskas ėjosi labai sklandžiai. Ir už minutės virtome. Ratus numontavome, dar ir pusašį sulaužėme. Bet dar niekas neprarasta, dar trys dienos. Varom toliau“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Apmaudžiausiai iš „BRO Racing“ komandos ekipažų antrasis greičio ruožas susiklostė Džeraldo ir Ronaldo Ramoškų ekipažui. Jie greitoje atkarpoje trenkėsi į duobę. Smūgis buvo toks stiprus, kad lūžo rato stebulė. Duetui teko sustoti ir galiausiai jie finišą pasiekė pakrauti ant organizatorių sunkvežimio – vadinamosios „šluotos“.
„Baja Morocco“ startavę ekipažai per penkias dienas turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.
Daugiau apie lietuvių komandos „BRO Racing“ pasirodymą sužinoti galite ekipos „Facebook“ puslapyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!