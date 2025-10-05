Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas antrą kartą iš eilės pradės turnyrą prieš pirmą pagal skirstymą tenisininką, Berankis dar nežais

2025-10-05 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 23:41

Graikijoje ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Hersonissos Challenger 5“ vyrų teniso turnyro burtai. Jie lėmė, kad 21-erių Edui Butvilui (ATP-291) iš karto teks žaisti prieš pirmąją turnyro raketę 31-erių belgą Kimmerį Coppejansą (ATP-183). Tai antras turnyras iš eilės, kur burtai iš karto E. Butvilą suveda su pirmąja turnyro rakete. Prieš keletą dienų Ispanijoje E. Butvilui tai nesutrukdė 6:4, 6:2 įveikti patį Janą-Lennardą Struffą.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Pernai K. Coppejansas buvo sutikęs Vilių Gaubą ir nugalėjo jį rezultatu 1:6, 6:4, 6:4. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Graikijoje žaidžiama ant kietos dangos.

K. Coppejansas yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. Belgas 2012 m. tapo prestižinio „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro nugalėtoju. ATP reitinge 2015 m. K. Coppejansas buvo pakilęs iki 97-os pozicijos ir tapo Daviso taurės vicečempionu. Per profesionalo karjerą jis yra laimėjęs 17 vienetų turnyrų: 6 ATP „Challenger“ ir 11 – ITF. Dar 2023 m. belgas žaidė Vimbldono pagrindiniame etape ir ten 4 setus kovėsi su garsiu australu Alexu de Minauru.

Pernai belgas 7 mėnesius negalėjo žaisti dėl traumos. Sugrįžus jam vėl teko viską pradėti nuo ITF turo, kur K. Coppejanso rezultatai buvo fantastiški – belgas spalio-lapkričio mėnesiais laimėjo 4 ITF turnyrus iš eilės ir pasiekė 21-os pergalių serija, kurioje paskutinis laimėjimas buvo būtent prieš V. Gaubą.

Šiemet K. Coppejansas retai rodėsi ITF ture ir pradėjo važinėti po aukštesnio lygio turnyrus. Metų pradžioje belgas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Tailande finale, kovą pusfinalį pasiekė tokio paties rango turnyre Ispanijoje, birželį laimėjo ITF turnyrą Prancūzijoje, o liepą nukeliavo iki ATP „Challenger“ turnyro Nyderlanduose finalo.

Pastarosios savaitės belgui nebuvo pačios geriausios. Rugsėjo pabaigoje K. Coppejansas ATP „Challenger“ ture per 3 mačus pasiekė vos 1 pergalę.

E. Butvilui pergalė atneštų 4 ATP vienetų reitingo taškus ir 900 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų olandas Meesas Rottgeringas (ATP-695) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 560 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 54 tūkst. eurų.

Dar vieną turnyrą praleis po traumos atsigaunantis 35-erių Ričardas Berankis (ATP-414). Jis nestartuos ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje – „l'Open Auvergne-Rhone-Alpes de Roanne“ – kvalifikacijoje. Lietuvis ATP „Challenger“ ture nežaidžia jau 2 mėnesius.

ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Matas Vasiliauskas | Instagram.com nuotr
Matas Vasiliauskas Heraklione žaisti atsisakė – lietuvis pasitraukė iš ITF teniso turnyro
Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.
Edas Butvilas: „Daug lengviau žaisti, kuomet pirmauji 2:0“
Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.
Edas Butvilas: „Pavyko išvengti kažkokių netikėtumų ir tai yra svarbiausia“
Ričardo Berankio apdovanojimas | Sauliaus Čirbos nuotr.
Specialų apdovanojimą gavęs Berankis: „Noriu, kad visi suprastumėt, jog mes dėl šitų akimirkų sportuojam“

