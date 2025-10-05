Gaubo pergalių seriją nutraukęs Mikrutas: „Vilius dar kartą parodė, kad yra tikras kovotojas“

Finalo apžvalga:
L. Mikrutas prieš apdovanojimų ceremoniją pabrėžė, kad finale darė mažiau klaidų nei kituose šios savaitės mačuose.
„Aš galvojau, kad po laimėto pirmo seto ir antro seto pradžioje realizuoto „break pointo“ Vilių palaušiu, bet jis dar kartą parodė, kad yra tikras kovotojas. Jis ne tik panaikino atsilikimą, bet ir buvo išsiveržęs į priekį. Antrasis setas tikrai buvo įtemptas. Tiesiog manau, kad žaidžiau šiek tiek geriau už Vilių ir nusipelniau pergalės“, – sakė L. Mikrutas.
Po apdovanojimų kroatas atėjo į spaudos konferenciją.
„Palaikiau stabilų žaidimo lygį, retai klydau. Man tai tikrai buvo geras finalas. Nors ir žaidžiau agresyviai, bet klaidų dariau nedaug. Manau, kad šiandien žaidžiau šiek tiek geriau už varžovą, nors antrajame sete buvau atsilikęs po pralaimėtos savo padavimų serijos. Gerai, kad man tą kartą pavyko labai greitai išlyginti rezultatą, neleidau varžovui ilgai būti priekyje. Antrasis setas buvo labai atkaklus, ne vienas geimas buvo įtemptas, ne viena proga iššvaistyta. Devintajame geime man galiausiai pavyko realizuoti labai svarbų „break pointą“ ir tada aš savo padavimais užbaigiau mačą.
Buvo smagu žaisti prie pilnų tribūnų. Sirgaliai neturėjo ryškaus savo favorito ir tiesiog norėjo pamatyti gražų tenisą. Po sėkmingų epizodų sulaukdavau sirgalių palaikymo ir tai man suteikė kažkiek papildomos energijos, kurios man labai reikėjo. Aš vis dar jaučiau pasekmes to mačo, kuris vyko prieš 2 dienas (3 valandų ketvirtfinalį prieš Sumitą Nagalą – aut. past.). Vilius taip pat buvo pavargęs, nes turėjo 2 intensyvias savaites“, – teigė L. Mikrutas.
Kroatas pažymėjo, kad šį vakarą pergalės nešvęs, nes skris į Valensiją (Ispanija), kur pirmadienį žada pasitreniruoti, o jau antradienį turėtų žaisti kito turnyro mačą.
„Tenisas yra toks sportas, kur tu laimėjęs titulą po kokių 2 dienų vėl turi pradėti naują turnyrą. Viena vertus, nėra kada pasidžiaugti pergalėmis, kita vertus, nėra kada liūdėti po pralaimėjimų. Šitą pergalę atšvęsiu tada, kai grįšiu į Splitą ir susitiksiu su draugais“, – sakė L. Mikrutas, dar pasidžiaugęs, kad pirmą kartą pateks į reitingo 200-uką ir galės žaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje.
