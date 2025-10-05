Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Gaubo pergalių seriją nutraukęs Mikrutas: „Vilius dar kartą parodė, kad yra tikras kovotojas“

2025-10-05 23:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 23:21

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-143) sekmadienį nepajėgė iškovoti antro ATP „Challenger“ titulo per dvi savaites. Bragoje (Portugalija) vykusio „Braga Open“ vyrų turnyro vienetų varžybų finale lietuvis po beveik 2 valandų kovos 3:6, 4:6 nusileido 21-erių kroatui Lukai Mikrutui (ATP-239), kuris nutraukė V. Gaubo 9 pergalių seriją.

Apdovanojimai | Organizatorių nuotr.

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-143) sekmadienį nepajėgė iškovoti antro ATP „Challenger“ titulo per dvi savaites. Bragoje (Portugalija) vykusio „Braga Open“ vyrų turnyro vienetų varžybų finale lietuvis po beveik 2 valandų kovos 3:6, 4:6 nusileido 21-erių kroatui Lukai Mikrutui (ATP-239), kuris nutraukė V. Gaubo 9 pergalių seriją.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo apžvalga:

L. Mikrutas prieš apdovanojimų ceremoniją pabrėžė, kad finale darė mažiau klaidų nei kituose šios savaitės mačuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš galvojau, kad po laimėto pirmo seto ir antro seto pradžioje realizuoto „break pointo“ Vilių palaušiu, bet jis dar kartą parodė, kad yra tikras kovotojas. Jis ne tik panaikino atsilikimą, bet ir buvo išsiveržęs į priekį. Antrasis setas tikrai buvo įtemptas. Tiesiog manau, kad žaidžiau šiek tiek geriau už Vilių ir nusipelniau pergalės“, – sakė L. Mikrutas.

REKLAMA

Po apdovanojimų kroatas atėjo į spaudos konferenciją.

„Palaikiau stabilų žaidimo lygį, retai klydau. Man tai tikrai buvo geras finalas. Nors ir žaidžiau agresyviai, bet klaidų dariau nedaug. Manau, kad šiandien žaidžiau šiek tiek geriau už varžovą, nors antrajame sete buvau atsilikęs po pralaimėtos savo padavimų serijos. Gerai, kad man tą kartą pavyko labai greitai išlyginti rezultatą, neleidau varžovui ilgai būti priekyje. Antrasis setas buvo labai atkaklus, ne vienas geimas buvo įtemptas, ne viena proga iššvaistyta. Devintajame geime man galiausiai pavyko realizuoti labai svarbų „break pointą“ ir tada aš savo padavimais užbaigiau mačą.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo smagu žaisti prie pilnų tribūnų. Sirgaliai neturėjo ryškaus savo favorito ir tiesiog norėjo pamatyti gražų tenisą. Po sėkmingų epizodų sulaukdavau sirgalių palaikymo ir tai man suteikė kažkiek papildomos energijos, kurios man labai reikėjo. Aš vis dar jaučiau pasekmes to mačo, kuris vyko prieš 2 dienas (3 valandų ketvirtfinalį prieš Sumitą Nagalą – aut. past.). Vilius taip pat buvo pavargęs, nes turėjo 2 intensyvias savaites“, – teigė L. Mikrutas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kroatas pažymėjo, kad šį vakarą pergalės nešvęs, nes skris į Valensiją (Ispanija), kur pirmadienį žada pasitreniruoti, o jau antradienį turėtų žaisti kito turnyro mačą.

Tenisas yra toks sportas, kur tu laimėjęs titulą po kokių 2 dienų vėl turi pradėti naują turnyrą. Viena vertus, nėra kada pasidžiaugti pergalėmis, kita vertus, nėra kada liūdėti po pralaimėjimų. Šitą pergalę atšvęsiu tada, kai grįšiu į Splitą ir susitiksiu su draugais“, – sakė L. Mikrutas, dar pasidžiaugęs, kad pirmą kartą pateks į reitingo 200-uką ir galės žaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų