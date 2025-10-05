L.Beliauskas nesėkmingai atidarė Italijos lygos sezoną

Lietuvis aikštėje praleido 16 minučių ir spėjo pelnyti 10 taškų (2/4 dvit., 2/5 trit.), atkovoti 2 ir perimti 1 kamuolį, atlikti 2 rezultatyvius perdavimus ir surinkti 8 naudingumo balus.
Rezultatyviausias L.Beliausko komandoje buvo pernai Klaipėdos „Neptūne“ žaidęs Desure'as Buie su 20 taškų. Nickas McGlynnas pelnė 16 taškų, kitas buvęs „Neptūno“ legionierius Nate'as Johnsonas įmetė 13.
Nugalėtojams suomis Oliveris Nkamhoua surinko 28 taškus, o Davide'as Alviti supurtė 26, Allerikas Freemanas pridėjo 16.
