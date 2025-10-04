Trečiąją „Baja Morocco“ dieną lietuvių laukė sutrumpinta, bet itin akmenuota trasa

„Baja Morocco“ organizatoriai trečiajai varžybų dienai buvo numatę 285 kilometrus ir tris greičio ruožus, tačiau vėliau paskutinę, 80 km atkarpą buvo nuspręsta atšaukti. Šįkart lietuvių laukė išties įvairi diena – smėlynus keitė akmenys, kurie pareikalavo itin didelio tikslumo ir atsargumo.
Lietuvių ekipos „BRO Racing“ gretose šiandien geriausiai pasirodė Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažas. Jie užfiksavo 19-ą poziciją. Lietuviai trasoje pagelbėjo ir kitam ekipažui, sustojusiam dėl techninių problemų ir partempė juos į finišą.
„Startavome iš galo, tai užtrukome, kol „atsikapojome“. Vėliau pavijome tokį „traukinuką“. Visus lenkėme tiek kopose, tiek per akmenis „trialo“ trasoje. Pirmo greičio ruožo finiše pamatėme, kad kolegos stovi, tai mes, kaip „raudonasis kryžius“, neatsisakėme jų partempti. Tuo metu tas „traukinukas“ vėl mus aplenkė, bet Mindaugas po to vėl greitai visus aplenkė. Greičio ruožo pabaigoje turėjome kivirčą su prancūzais. Nesupratome, ką jie mums sakė, bet jau nebelabai mandagiai, tai teko pakelti balsą“, – sakė Mindaugo Sidabro šturmanas Ernestas Česokas.
Ekipažas savo situaciją tikėjosi pasigerinti trečiame greičio ruože, bet šis buvo atšauktas.
„Ratą pramušėme, bet viskas gerai. Gaila, kad trečią ruožą nuėmė. Ir suvedimą pasidarėme, ir viską sutvarkėme, bet ruožas buvo atšauktas“, – kalbėjo Mindaugas Sidabras.
Iš pradžių buvo skelbta, kad geriausiai iš lietuvių pasirodė Aivaras Kavaliauskas su Mykolu Paulavičiumi, bet vėliau jų rezultatas smuktelėjo į 24-ą vietą.
„Viskas buvo neblogai, nieko per daug neįvyko. Antrame greičio ruože subyrėjo variatorius, tai su subyrėjusiu ir finišavome. Buvo tokių įdomių vietų. Važiuoji „trialu“ ir matai tik dangų, o apačioje skardis. Praleidome Mindaugą su Ernestu kartą. Svarbiausia, kad pasiekėme finišą ir lauksime rytojaus“, – sakė Aivaras Kavaliauskas.
„BRO Racing“ komandos pilotas ir vadovas Tomas Mickus, kuriam kelio knygą skaito Darius Leskauskas, trečiąją dieną užfiksavo tik 44-ą rezultatą ir užsidirbo šiek tiek laiko baudų. Tuo metu Džeraldo ir Renaldo Ramoškų duetas trečią varžybų dieną baigė 28-oje pozicijoje.
Skaičiuojant visų trijų dienų rezultatus kol kas lietuvių gretose aukščiausiai klasifikuojamas Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko tandemas. Jie rikiuojasi 12-oje vietoje.
„Baja Morocco“ startavę ekipažai per penkias dienas turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.
Daugiau apie lietuvių komandos „BRO Racing“ pasirodymą sužinoti galite ekipos „Facebook“ puslapyje.
