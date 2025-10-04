Indonezijoje – stulbinanti Marco Bezzecchi pergalė po tragiško starto

Šeštadienį „pole“ poziciją su nauju trasos rekordu iškovojo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:28.832 min.), aplenkęs ispanus Ferminą Aldeguerį („Ducati“, 1:29.230) bei Raulį Fernandezą („Aprilia“, 1:29.284). Tik 9-as šį kartą liko pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:29.773).
Sprinto lenktynės M. Bezzecchi prasidėjo siaubingai. Dėl prasto starto italas nugarmėjo net į 8-ą vietą ir ėmė abejoti savo galimybėmis iškovoti pergalę. Visgi, per 8 ratus italas sugebėjo aplenkti visą būrį varžovų ir pakilo iki 2-os vietos. Tuo metu iki finišo buvo likę 5 ratai ir italas bandė sumažinti 2.2 sek. deficitą iki F. Aldeguerio.
Galiausiai paskutinio rato 10-ajame posūkyje M. Bezzecchi sugebėjo aplenkti F. Aldeguerį ir išplėšė pergalę vos 0.157 sek. skirtumu. Trečias atvažiavo R. Fernandezas. Ketvirtas buvo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“), jo brolis Marcas, įsivėlęs į incidentą su Alexu Rinsu („Yamaha“) ir sukęs baudos kilpą, finišavo 6-as, o greičio neberadęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“) tebuvo 14-as, beveik 30 sek. atsilikęs nuo lyderio.
From a dramatic lap 1 to a last lap head-to-head 🤯 ⚔️— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2025
Today's Sprint will be impossible to forget 💯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/PvQsvOM9m1
Indonezijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
„Reikia išsiaiškinti, ar tai buvo žmogiška klaida, ar techninis gedimas. Kažkodėl iš karto po starto buvau labai lėtas. Per pirmus 10-20 metrų praradau labai daug pozicijų. Vėliau buvo sunku atsitiesti, bet žinojau, kad turiu greitą motociklą ir galiu vytis varžovus. Tiesą pasakius, maniau, kad antra vieta bus maksimumas, bet vėliau pastebėjau, kad galima gaudyti ir Ferminą“, – teigė M. Bezzecchi.
M. Marquezas bendroje sezono įskaitoje turi jau 545 taškus. Antroje vietoje ramiai jaučiasi A. Marquezas (346), o F. Bagnaia (274) jaučia vis didesnį M. Bezzecchi (254) spaudimą.
Pagrindinės Indonezijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 10 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
