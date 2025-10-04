Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Indonezijoje – stulbinanti Marco Bezzecchi pergalė po tragiško starto

2025-10-04 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 23:15

Indonezijoje tęsiasi 18-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas.

Marco Bezzecchi | Scanpix nuotr.

Indonezijoje tęsiasi 18-asis šio sezono „MotoGP“ pasaulio čempionato etapas.

REKLAMA
0

Šeštadienį „pole“ poziciją su nauju trasos rekordu iškovojo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:28.832 min.), aplenkęs ispanus Ferminą Aldeguerį („Ducati“, 1:29.230) bei Raulį Fernandezą („Aprilia“, 1:29.284). Tik 9-as šį kartą liko pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:29.773).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprinto lenktynės M. Bezzecchi prasidėjo siaubingai. Dėl prasto starto italas nugarmėjo net į 8-ą vietą ir ėmė abejoti savo galimybėmis iškovoti pergalę. Visgi, per 8 ratus italas sugebėjo aplenkti visą būrį varžovų ir pakilo iki 2-os vietos. Tuo metu iki finišo buvo likę 5 ratai ir italas bandė sumažinti 2.2 sek. deficitą iki F. Aldeguerio.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai paskutinio rato 10-ajame posūkyje M. Bezzecchi sugebėjo aplenkti F. Aldeguerį ir išplėšė pergalę vos 0.157 sek. skirtumu. Trečias atvažiavo R. Fernandezas. Ketvirtas buvo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“), jo brolis Marcas, įsivėlęs į incidentą su Alexu Rinsu („Yamaha“) ir sukęs baudos kilpą, finišavo 6-as, o greičio neberadęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“) tebuvo 14-as, beveik 30 sek. atsilikęs nuo lyderio.

REKLAMA

Indonezijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

„Reikia išsiaiškinti, ar tai buvo žmogiška klaida, ar techninis gedimas. Kažkodėl iš karto po starto buvau labai lėtas. Per pirmus 10-20 metrų praradau labai daug pozicijų. Vėliau buvo sunku atsitiesti, bet žinojau, kad turiu greitą motociklą ir galiu vytis varžovus. Tiesą pasakius, maniau, kad antra vieta bus maksimumas, bet vėliau pastebėjau, kad galima gaudyti ir Ferminą“, – teigė M. Bezzecchi.

REKLAMA
REKLAMA

M. Marquezas bendroje sezono įskaitoje turi jau 545 taškus. Antroje vietoje ramiai jaučiasi A. Marquezas (346), o F. Bagnaia (274) jaučia vis didesnį M. Bezzecchi (254) spaudimą.

Pagrindinės Indonezijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 10 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Marquezo avarija | „Stop“ kadras
San Marino GP sprinte – Marco Bezzecchi triumfas ir Marco Marquezo avarija
Alexas Marquezas | „Stop“ kadras
Alexas Marquezas triumfavo Katalonijos GP: įveikė brolį Marcą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų