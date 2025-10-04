Dviejų lietuvių klubas čempionatą Ispanijoje pradėjo nesėkme

Lietuvių klubas išvykoje 81:97 (16:22, 25:27, 12:27, 28:21) nusileido Burgoso „San Pablo“ (1/0) komandai.
M.Sušinskas per 19 minučių pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo metimą, 2 kartus prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.
M.Gebenas aikštėje praleido 14 minučių, pelnė 2 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit.), perėmė kamuolį sykį suklydo, 5 kartus prasižengė ir surinko -5 naudingumo balus.
Nugalėtojams Leonardo Meindlas pelnė 18 taškų (0/6 trit.), Jhivvanas Jacksonas pridėjo 17 (5 atk. kam.), pralaimėjusiems Pepas Busquetsas surinko 28 taškus (9/11 dvit.).
