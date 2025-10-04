M.Kačinas sezoną Lenkijoje pradėjo pergale prieš „Neptūno“ skriaudikus

Vroclavo ekipa dar šią savaitę Europos taurės rungtynėse įveikė Klaipėdos „Neptūno“ klubą.
M.Kačinas per 25 minutes pelnė 11 taškų (1/2 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, sykį prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams Jakubas Schenkas įmetė 17 taškų (1/6 trit.), pralaimėjusiems Noah Kirkwoodas surinko 18 (5 rez. per.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!