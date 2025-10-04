Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Kačinas sezoną Lenkijoje pradėjo pergale prieš „Neptūno“ skriaudikus

2025-10-04 20:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 20:33

Lenkijos lygoje Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (1/0) ekipa namie93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16) nugalėjo Vroclavo „Šlask“ (0/1) krepšininkus.

M.Kačinas buvo tarp lyderių

Lenkijos lygoje Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (1/0) ekipa namie93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16) nugalėjo Vroclavo „Šlask“ (0/1) krepšininkus.

0

Vroclavo ekipa dar šią savaitę Europos taurės rungtynėse įveikė Klaipėdos „Neptūno“ klubą.

M.Kačinas per 25 minutes pelnė 11 taškų (1/2 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, sykį prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.

Nugalėtojams Jakubas Schenkas įmetė 17 taškų (1/6 trit.), pralaimėjusiems Noah Kirkwoodas surinko 18 (5 rez. per.).

