TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Po Singapūro GP kvalifikacijos diskvalifikuoti 2 „Formulės 1“ pilotai

2025-10-04 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 22:32

Šeštadienį naktiniame Singapūre vyko 18-oji „Formulės 1“ sezono kvalifikacija, po kurios teisėjai nustatė rimtus pažeidimus abiejuose „Williams“ boliduose.

Carlosas Sainzas jaunesnysis | Scanpix nuotr.

0

Teigiama, kad abiejų „Williams“ bolidų galinis sparnas buvo pernelyg atviras naudojant DRS sistemą. Tai jiems galėjo suteikti nesąžiningą pranašumą prieš kitus kvalifikacijos dalyvius.

Tailandietis Alexas Albonas kvalifikaciją baigė 12-as, o ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis – 13-as. Po teisėjų sprendimo abu pilotai buvo diskvalifikuoti, o jų pasiekti rezultatai – anuliuoti. Tiesa, teisėjai pranešė, kad abiem „Williams“ pilotams vis tiek leis dalyvauti lenktynėse, tik jie turės startuoti iš pačio rikiuotės galo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Williams“ vadovas Jamesas Vowlesas pabrėžė, kad buvo skubiai pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kodėl galinis sparnas neatitiko techninio reglamento. Anot komandos vadovo, pačios „Williams“ ekipos anksčiau atlikti testai nerodė jokių neatitikimų taisyklėms. J. Vowlesas pabrėžė, kad komanda tikrai nesiekė sukčiauti.

Iš „pole“ pozicijos sekmadienį startuos britas George‘as Russellas („Mercedes“). Antras lenktynes pradės olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), o trečias – australas Oscaras Piastri („McLaren“).

Lenktynės sekmadienį prasidės 15 val. Lietuvos laiku, o jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat lenktynes nuo 22 val. rodys TV6 kanalas.

