TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Susierzinusiam Zverevui – Sinnerio atsakas: „Nuo manęs su Alcarazu tai nepriklauso“

2025-10-04 22:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 22:21

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyras.

0

Titulą Šanchajuje ginantis italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per kiek ilgiau nei pusantros valandos 6:3, 6:3 nugalėjo vokietį Danielį Altmaierį (ATP-49). Vokietis iššvaistė abu susikurtus „break pointus“ ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.

J. Sinneris po mačo sureagavo į vokiečio Alexanderio Zverevo kalbas, jog visuose turnyruose kortų dangos neva vienodėja, nes organizatoriai nori, kad J. Sinneris su ispanu Carlosu Alcarazu toli nukeliautų visuose turnyruose.

„Ne mes su Carlosu parenkame dangas. Tas sprendimas nuo mūsų nepriklauso. Mes tiesiog stengiamės kaskart iš naujo prisitaikyti prie korto dangos ir man atrodo, kad kiekvieną savaitę kortai būna kiek kitokie. Aš pats esu žaidęs labai sėkmingai ir ant greitų dangų. Kaip jau sakiau, aš dangų neparinkinėju ir tiesiog stengiuosi prisitaikyti prie žaidimo sąlygų kiekvieną savaitę“, – sakė J. Sinneris.

Šią savaitę pasirodė informacija, kad kortai Šanchajuje yra daug lėtesni nei anksčiau. Tiesa, tai nereiškia, kad dabar visuose didžiuosiuose turnyruose naudojamos lėtos kietosios dangos. Kaip rodo statistika, daugelis kietųjų dangų ATP 1000 ture vis dar yra greitos arba bent vidutinės.

Staigmeną pateikė olandas Jesperas de Jongas (ATP-81), 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 įveikęs čeką Jakubą Menšiką (ATP-16). Antrojo seto pradžioje J. Menšikas nepasinaudojo proga perimti iniciatyvą, pratęsime išbarstė trapią persvarą ir turėjo žaisti trečiąjį setą. Ten čekas didesnių vilčių jau nebeturėjo.

Dar didesnę sensaciją sukūrė kinas Junchengas Shangas (ATP-237), 7:6 (7:3), 6:3 patiesęs į 10-uką patenkantį Kareną Chačanovą. Po šios nesėkmės neutralus atletas rizikuoja iškristi iš reitingo 10-uko.

Amerikietis Learneris Tienas (ATP-36) 4:6, 6:4, 6:4 nugalėjo prancūzą Corentiną Moutet (ATP-38), nors antrojo seto pradžioje pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas (0:3), o trečiajame sete buvo atsilikęs 0:2.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

