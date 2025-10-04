Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Nuo 10 iki 100 procentų“: „Formulės 1“ pilotai įvertino Maxo Verstappeno šansus kovoje dėl titulo

2025-10-04 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 09:01

Ar Maxas Verstappenas, nuo čempionato lyderio Oscaro Piastri atsiliekantis 69 taškais, dar gali laimėti 2025-ųjų titulą? Po dviejų iš eilės olando pergalių šis klausimas Singapūre tapo pagrindine tema

Max Verstappen (nuotr. komandos archyvo)

0

„Formulės 1“ pilotai, paklausti apie M. Verstappeno šansus, pateikė pačių įvairiausių vertinimų – nuo skeptiškų 10 proc. iki užtikrintų 100 proc.

Akivaizdu, kad „Red Bull“ atgimimas labiausiai neramina čempionato lyderius. „McLaren“ komanda jaučia M. Verstappeno alsavimą į nugarą.

O. Piastri pasirodymas Baku buvo tikras košmaras – avarija ir nulis taškų. O L. Norrisas atvirai pripažino: „Mes turėjome bolidą pergalei, bet su Oscaru tiesiog prastai padirbėjome.“

Singapūre surengtoje spaudos konferencijoje M. Verstappeno varžovai nevengė prognozių. George‘as Russellas juokaudamas olandui davė 100 proc. šansą, „nes tai Maxas“.

Kur kas konkretesnis buvo Charlesas Leclercas: „Sakau 20 procentų.“ Pasak „Ferrari“ piloto, panašu, kad „Red Bull“ su savo atnaujinimais „atrakino dalį „McLaren“ paslapties“.

Alexanderis Albonas M. Verstappeno šansus vertina 15 proc., o būsimasis jo komandos draugas Isackas Hadjaras – 10 proc., pabrėždamas, kad net ir tai yra daug, turint galvoje milžinišką taškų deficitą.

Pats čempiono titulo gynėjas išlieka pragmatiškas. „Savo šansus vertinu 50 procentų. Arba pavyks, arba ne“, – teigė jis. – „Apie čempionatą negalvoju, žiūriu lenktynes po lenktynių. Mes neturime ko prarasti. Singapūro trasa mums teoriškai neturėtų tikti, bet mes bandome naujus nustatymus ir sieksime geriausio rezultato.“

Pilotų nuomonių išsiskirstymas rodo viena – M. Verstappeno sugrįžimas į kovą yra vertinamas rimtai. Nors teoriniai skaičiavimai nėra jam palankūs, psichologinis pranašumas po dviejų pergalių yra akivaizdus. B

Būtent Singapūro GP, trasa, kurioje turėtų dominuoti varžovai, taps tikruoju lakmuso popierėliu. Jei M. Verstappenas sugebės laimėti ir čia, kalbos apie jo šansus tapti čempionu virs iš prognozių į labai realią grėsmę.

