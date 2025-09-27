Japonijos GP – Bagnaios pergalė ir rimta Martino avarija

Kvalifikacijoje greičiausias buvo italas Francesco Bagnaia, nutraukęs prastų pasirodymų seriją („Ducati“, 1:42.911 min.) ir pagerinęs trasos rekordą, nepaisant tam tikrų problemų su motociklu. Antrą vietą netikėtai užėmė ispanas Joanas Miras („Honda“, 1:43.003), o trečias buvo aiškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:43.043). Ketvirtas liko techninių problemų neišvengęs ispanas Pedro Acosta („KTM“, 1:43.069).
Kaip ir buvo tikėtasi, sprinto lenktynėse J. Mirui buvo sunku išlaikyti antrą poziciją. Puikiai startavęs P. Acosta greitai aplenkė tiek M. Marquezą, tiek J. Mirą ir važiavo 2-as už F. Bagnaios.
Iš karto po starto į avariją pateko italas Marco Bezzecchi („Aprilia“) bei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“). J. Martinas šį kartą nukentėjo rimčiau – ispanui lūžo raktikaulis, tad sekmadienio lenktynėse jo nepamatysime. J. Martinui prireiks operacijos ir kol kas neaišku, kada jis grįš į čempionatą.
„Skaudu, bet aš ne iš tų, kurie pasiduoda. Greitai pasimatysime“, – rašė į ligoninę nugabentas J. Martinas.
J. Miras trejetuke išsilaikė kiek ilgiau nei pusę lenktynių, bet likus 5 ratams buvo aplenktas M. Marquezo. Ties tuo M. Marquezas nesustojo ir dar po poros ratų susitvarkė su P. Acosta.
Japonijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
F. Bagnaia pasiekė užtikrintą pergalę, o antras finišavęs M. Marquezas atsidūrė per žingsnį nuo pasaulio čempiono titulo. Trečias liko P. Acosta, ketvirtas – J. Miras. Artimiausias M. Marquezo varžovas čempionate – brolis Alexas („Ducati“) – šeštadienį net nepateko į taškų zoną, finišuodamas vos 10-as.
M. Marquezas (521 taškas) artimiausiu metu galės užsitikrinti pasaulio čempiono titulą. A. Marquezas (330) saugiai jaučiasi antroje vietoje, o trečią vietą šeštadienį sutvirtino F. Bagnaia (249).
Pagrindines etapo lenktynes sekmadienį nuo 8 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
