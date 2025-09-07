Alexas Marquezas triumfavo Katalonijos GP: įveikė brolį Marcą

Startas geriausiai susiklostė ispanui Marcui Marquezui („Ducati“), kuris šoktelėjo į pirmą vietą, aplenkdamas „pole“ poziciją turėjusį brolį Alexą („Ducati“). Į trečią vietą netrukus pakilo ispanas Pedro Acosta („KTM“). Prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“) startavo prastai ir per keletą ratų nukrito į 5-ą vietą už italo Enea Bastianini („KTM“).
Greitai lenktynės baigėsi dviem italams – Marco Bezzecchi („Aprilia“) bei Fabio Di Giannantonio („Ducati“). Jie vienas po kito krito tame pačiame posūkyje.
Bezzecchi & @FabioDiggia49 go down in quick succession! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2BbptYEjSpREKLAMA— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
4-ajame rate A. Marquezas aplenkė brolį ir susigrąžino lyderio poziciją.
Lenktynėms artėjant prie pusiaukelės E. Bastianini aplenkė P. Acostą, o prancūzas Johannas Zarco („Honda“) ir italas Luca Marini („Honda“) – F. Quartararo. Tiesa, netrukus J. Zarco paleido iš rankų 5-ą vietą, kai krito nuo motociklo.
Heartbreak for @JohannZarco1, crashing out of a hard-fought 5th 💔#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/W142w9PMU5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
A. Marquezas per likusius ratus atlaikė brolio spaudimą, nekartojo šeštadienį sprinte darytų klaidų ir įtvirtino pergalę. Trečias liko E. Bastianini, ketvirtas – P. Acosta. F. Quartararo susigrąžino 5-ą vietą, o L. Marini spėjo nukristi net į 8-ą poziciją.
A few places slipped away for Luca Marini at the end but still a good showing 💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/nx3DoCfhpH— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025
6-ą vietą išplėšė japonas Ai Ogura („Aprilia“), o 7-as finišavo vos iš 21-os vietos startavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Praėjusių metų pasaulio čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) liko 10-as.
Katalonijos GP lenktynių rezultatai:
Pasaulio čempiono titulą jau beveik užsitikrinęs M. Marquezas turi 487 taškus. A. Marquezas (305) lieka antras, F. Bagnaia (237) – trečias.
Jau kitą savaitę – rugsėjo 13-14 d. – vyks 16-ojo sezono etapo San Marino GP lenktynės. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!