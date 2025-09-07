Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Alexas Marquezas triumfavo Katalonijos GP: įveikė brolį Marcą

2025-09-07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 16:03

Barselonoje (Ispanija) sekmadienį pratęstas 2025 m. „MotoGP“ sezonas. Čia buvo surengtos pagrindinės 15-ojo etapo – Katalonijos GP – lenktynės.

Alexas Marquezas | „Stop“ kadras

0

Startas geriausiai susiklostė ispanui Marcui Marquezui („Ducati“), kuris šoktelėjo į pirmą vietą, aplenkdamas „pole“ poziciją turėjusį brolį Alexą („Ducati“). Į trečią vietą netrukus pakilo ispanas Pedro Acosta („KTM“). Prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“) startavo prastai ir per keletą ratų nukrito į 5-ą vietą už italo Enea Bastianini („KTM“).

Greitai lenktynės baigėsi dviem italams – Marco Bezzecchi („Aprilia“) bei Fabio Di Giannantonio („Ducati“). Jie vienas po kito krito tame pačiame posūkyje.

4-ajame rate A. Marquezas aplenkė brolį ir susigrąžino lyderio poziciją.

Lenktynėms artėjant prie pusiaukelės E. Bastianini aplenkė P. Acostą, o prancūzas Johannas Zarco („Honda“) ir italas Luca Marini („Honda“) – F. Quartararo. Tiesa, netrukus J. Zarco paleido iš rankų 5-ą vietą, kai krito nuo motociklo.

A. Marquezas per likusius ratus atlaikė brolio spaudimą, nekartojo šeštadienį sprinte darytų klaidų ir įtvirtino pergalę. Trečias liko E. Bastianini, ketvirtas – P. Acosta. F. Quartararo susigrąžino 5-ą vietą, o L. Marini spėjo nukristi net į 8-ą poziciją.

6-ą vietą išplėšė japonas Ai Ogura („Aprilia“), o 7-as finišavo vos iš 21-os vietos startavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Praėjusių metų pasaulio čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) liko 10-as.

Katalonijos GP lenktynių rezultatai:

Pasaulio čempiono titulą jau beveik užsitikrinęs M. Marquezas turi 487 taškus. A. Marquezas (305) lieka antras, F. Bagnaia (237) – trečias.

Jau kitą savaitę – rugsėjo 13-14 d. – vyks 16-ojo sezono etapo San Marino GP lenktynės. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

