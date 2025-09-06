Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Prieš finišą kritęs Alexas Marquezas padovanojo pergalę broliui

2025-09-06 17:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 17:05

Šeštadienį Barselonoje (Ispanija) vyko 15-ojo šių metų „MotoGP“ čempionato sezono etapo kvalifikacija bei sprinto lenktynės.

Alexo Marquezo avarija | „Stop“ kadras

Šeštadienį Barselonoje (Ispanija) vyko 15-ojo šių metų „MotoGP“ čempionato sezono etapo kvalifikacija bei sprinto lenktynės.

0

Kvalifikaciją laimėjo ir trasos rato rekordą pagerino ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:37.536 min.). Antrą vietą užėmė per pirmą kvalifikacijos dalį kelią prasiskynęs prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“, 1:37.803), trečią – neabejotinas sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:37.945), kuris vos išvengė kritimo. Itin nesėkminga kvalifikacija buvo trečią vietą bendroje įskaitoje užimančiam italui Francesco Bagnaiai. „Ducati“ pilotas net nepateko į antrą kvalifikacijos dalį ir pelnė vos 21-ą starto poziciją (1:38.530) – tai buvo blogiausias F. Bagnaios pasirodymas kvalifikacijoje per 3 metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kvalifikacijoje į trečią vietą galėjo pretenduoti ispanas Pedro Acosta („KTM“), bet jo pasiektas 1 min. 37.840 sek. laikas buvo ištrintas dėl išvažiavimo už trasos ribų. Galiausiai ispanas tenkinosi 5-a pozicija (1:38.019).

Po 889 dienų pertraukos „pole“ poziciją iškovojęs A. Marquezas gerai pajudėjo į trasą sprinto lenktynėse ir išlaikė pirmą vietą. Tuo tarpu jo brolis Marcas aplenkė F. Quartararo ir pakilo į antrą poziciją.

Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) susidūrė su italu Franco Morbidelli („Ducati“). Tai užbaigė jų abiejų lenktynes. Vėliau į avariją pateko ir italas Marco Bezzecchi („Aprilia“) su ispanu Ferminu Aldegueriu („Ducati“).

Likus vos 4 ratams A. Marquezas išslydo iš trasos ir paleido pergalę iš rankų. Tuo pasinaudojo ir lenktynių nugalėtoju tapo M. Marquezas, kuris pats vos išvengė kritimo. F. Quartararo pakilo į antrą vietą, o italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“) – į trečią.

Katalonijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

M. Marquezas (467 taškai) dar labiau padidino persvarą prieš A. Marquezą (280) ir F. Bagnaią (228). Tuo tarpu „Ducati“ (516) jau užsitikrino konstruktorių taurę.

Pagrindines Katalonijos GP lenktynes sekmadienį nuo 15 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

