Edgaras Jankauskas: „Turėjome pelnyti įvartį kur kas anksčiau“

Kitas rungtynes lietuviai žais jau sekmadienį, kai Kaune priims galingą Nyderlandų rinktinę. Dvikova prasidės 19 valandą.
Tuo tarpu ketvirtadienio mače Malta susitikimo pabaigoje buvo išsiveržusi į priekį, tačiau jau per pridėtą laiką teisėjas skyrė baudinį, kurį Gvidas Gineitis realizavo ir išplėšė lietuviams tašką.
Po susitikimo jį reziumavo Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Rungtynes pradėjome labai galingai, labai gerai. Jau antrą minutę turėjome progą pasiekti įvartį. Daug mūsų susitarimų buvo išnaudoti erdves su jų kraštiniais gynėjais, mūsų saugai įkirtinėjo į tas zonas, pats Gvidas įkirtinėjo, susikūrėme šansų. Iki 27 minutės atrodė, kad įvartis pribrendo.
Nežinau, gal galvojome, kad Malta bus bedantė, kokia ir buvo, bet tada pametėme savo struktūrą, jiems patys užauginome sparnus, leidome ateiti į savo aikštės pusę. Nors joje turėjome daug žmonių, bet negalėjome išsivalyti. Pirmą kėlinį Malta užbaigė galingiau nei mes, tai irgi parodo, kad ši komanda moka kentėti.
Antrame kėlinyje scenarijus buvo panašus, metėme daugiau žmonių, norėjome turėti daugiau mūsiškių prie jų vartų, bet mums suklydus jie meistriškai išnaudojo mūsų klaidą ir likus dešimt minučių pelnė įvartį. Pagal scenarijų, kai paskutinę akimirką pelnėme išlyginamąjį įvartį, turėjo būti smagu, bet žiūrint bendriau, turėjome tą įvartį pelnyti kur kas anksčiau, nes rungtynėse visada būna momentų, kai varžovas susikuria savo progas“, – kalbėjo rinktinės treneris.
Jis taip pat pridėjo, kad tam tikrų abejonių kėlė ir kai kurie teisėjų sprendimai.
„Tą akcentavome prieš rungtynes, kad bus provokacijų, kaip į jas reaguoti, kaip į jas nesivelti, nes jiems toks žaidimas yra parankesnis. Kadangi įtampa labai didelė, žaidėjai labai norėjo pergalės, tai kiekvienas stabdymas erzino, kažkur nervai neišlaikė, kažkur įsivėlėme į varžovui parankų šokį.
Kaip sakėme, lengvai nieko nevyksta. Matėme, kiek kainuoja taškas – kiek spaudimo, sumušimų, kiek kortelių. Ir teisėjas tokias pražangas švilpė, korteles dalino, nežinau, ar jas reikėjo tokias duoti, aišku, trūko mūsų meistriškumo užbaigiamajame trečdalyje“, – aiškino E. Jankauskas.
Dvikovos pabaigoje už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo išvarytas Edgaras Utkus, kuris dabar turės praleisti sekmadienio rungtynes.
„Aišku, kad apmaudu, atrodė ir iš šalies, kad ta kortelė nepelnyta, čiuožė ne į žaidėją, nebuvo paslėpta pykčio tame epizode. Bet dabar taip jau yra, turime išmokti valdyti save, turime ruoštis provokacijoms. Šiandien teisėjas atleido kiek vadžias ir pabiro kortelės į abi puses“, – mintimis dalinosi treneris.
