  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 rinktinė namuose pralaimėjo

2025-09-06 00:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 00:05

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė penktadienį pradėjo savo pasirodymą UEFA Europos čempionato atrankoje.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė penktadienį pradėjo savo pasirodymą UEFA Europos čempionato atrankoje.

Pirmoje akistatoje LSC sporto komplekse „Druskininkai“ lietuvaičiai rezultatu 0:4 (0:0) nusileido Ukrainos bendraamžių rinktinei.

Rugsėjo 9-ąją lietuviai Druskininkuose žais ir antrąsias rungtynes, kai nuo 19 valandos priims Vengrijos rinktine. Patekimas į rungtynes nemokamas, tiesioginę transliaciją bus galima stebėti LRT PLIUS kanalu ir portale LRT.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio rungtynės startavo kiek didesne Ukrainos ekipos teritorinę persvarą, tačiau lietuviai patikimai gynėsi ir svečiams daug galimybių nesuteikė.

Keletą kartų Ukraina priartėjo prie Lietuvos vartų, tačiau Julius Virvilas žaidė patikimai ir su kilusiais iššūkiais susitvarkė. Tuo tarpu lietuviai susikūrė keletą pusprogių, tačiau iš jų nieko apčiuopiamo išpešti nepavyko.

Antrojo kėlinio pradžioje labai gerą progą turėjo rinktinės kapitonas Eduardas Jurjonas, tačiau ukrainiečius tada išgelbėjo vartų konstrukcija.

Ukrainiečiai toliau buvo su kamuoliu ir netrukus jų pastangos buvo apdovanotos, jie per keletą minučių pelnė du greitus įvarčius ir pabėgo į priekį 2:0.

Netrukus baudinį realizavę ukrainiečiai trečiu smūgiu įtvirtino pergalingą savo persvarą.

Pačioje rungtynių pabaigoje antrą geltoną kortelę prieš save išvydo E. Jurjonas, kuris buvo išvarytas iš aikštės ir turės praleisti antradienio rungtynes su vengrais. Po to lietuviai dar praleido ketvirtą kartą ir patyrė skaudžią nesėkmę.

Europos vaikinų U21 čempionato atrankos statistika

Lietuva – Ukraina 0:4 (0:0)

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėjas – Danielis Higraffas (Norvegija)

Įvarčiai: 69 min. Danylo Krevsunas, 73 min. Serhijus Korničiukas, 77 min. Henadijus Sinčiukas (11 m baud.), 90+4 min. Ramikas Hadžijevas (Ukraina)

Įspėti: 57 min. Faustas Steponavičius, 71 min. Tautvydas Burdzilauskas, 79 min. Domantas Šluta, 87 min. Jokūbas Mažionis, 90+2 Eduardas Jurjonas (Lietuva); 51 min. Timuras Tutierovas, 56 min. Ivanas Varfolomejevas (Ukraina)

Pašalintas: 90+2 min. Eduardas Jurjonas (Lietuva)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Dovydas Sasnauskas, Jokūbas Mažionis, Nojus Audinis, Tautvydas Burdzilauskas (80 min. Martynas Šetkus), Domantas Šluta (80 min. Nidas Vosylius), Dariuš Stankevičius, Eduardas Jurjonas, Maksimas Andrejevas (61 min. Ernestas Gudelevičius), Denis Ževžikovas (72 min. Patrikas Matyžonokas), Faustas Steponavičius (80 min. Kevinas Lukaševičius).

Atsargoje: Rokas Bagdonavičius, Pijus Nainys, Nikita Pavlovskij, Motiejus Šapola.

**********

Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo mėnesio tvarkaraštis

Rugsėjo 9 diena (antradienis)

19.00 val. Lietuva – Vengrija

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Paskelbta Lietuvos U-21 rinktinės sudėtis Europos čempionato atrankai

