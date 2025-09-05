„Žalgirio“ fanų boikotas baigėsi – treniruotėje baneriai, pirotechnika, skanduotės

Tai buvo pirma R. Džiaukšto treniruotė, vadovaujant „Žalgirio“ komandai. Jos pabaigoje į stadioną sugužėjo apie šešias dešimtis fanų, kurie vos futbolininkams baigus, išskleidė šūkį anglų kalba: „Thats the fire your eyes shuould have“ (tokia ugnis turėtų degti jūsų akyse) bei uždegė pirotechniką.
Priėjus komandai aistruoliai paragino futbolininkus trumpa kalba ir galop kartu su komanda suskandavo tą tradicinį: „jeigų myli Vilniaus „Žalgirį“, suplok!“
Panašu kad „Žalgirio“ fanų boikotas baigėsi.
