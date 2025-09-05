Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ fanų boikotas baigėsi – treniruotėje baneriai, pirotechnika, skanduotės

2025-09-05 20:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 20:39

Daugiau nei mėnesį tylėję Vilniaus „Žalgirio“ fanai šiandien prabilo net ne per komandos rungtynes, o per treniruotę. Pasikeitus klubo vadovybei ir trenerį Vladimirą Čeburiną (prieš kurį fanai ir rengė akcijas) pakeitus Rolandui Džiaukštui, „Žaliai baltas Vilnius“ ir „Pietų IV“ joje kartu apsilankė su „amunicija“ – baneriais, pirotechnika, skanduotėmis.

“Pietų IV“ fanų grupė | Klubo nuotr.

Daugiau nei mėnesį tylėję Vilniaus „Žalgirio“ fanai šiandien prabilo net ne per komandos rungtynes, o per treniruotę. Pasikeitus klubo vadovybei ir trenerį Vladimirą Čeburiną (prieš kurį fanai ir rengė akcijas) pakeitus Rolandui Džiaukštui, „Žaliai baltas Vilnius“ ir „Pietų IV“ joje kartu apsilankė su „amunicija“ – baneriais, pirotechnika, skanduotėmis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo pirma R. Džiaukšto treniruotė, vadovaujant „Žalgirio“ komandai. Jos pabaigoje į stadioną sugužėjo apie šešias dešimtis fanų, kurie vos futbolininkams baigus, išskleidė šūkį anglų kalba: „Thats the fire your eyes shuould have“ (tokia ugnis turėtų degti jūsų akyse) bei uždegė pirotechniką.

REKLAMA
REKLAMA

Priėjus komandai aistruoliai paragino futbolininkus trumpa kalba ir galop kartu su komanda suskandavo tą tradicinį: „jeigų myli Vilniaus „Žalgirį“, suplok!“

Panašu kad „Žalgirio“ fanų boikotas baigėsi.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų