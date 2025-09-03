A lygos turo apžvalga: lyderis dar pagerino savo situaciją

Atkarpa. Sugrįžęs į Lietuvos čempionatą po kovų Europoje „Kauno Žalgiris“ nuo rugpjūčio 17-osios iki 30 dienos sužaidė penkis mačus vietiniame fronte. Paskutinis susitikimas prieš pertrauką baigėsi lygiosiomis su Gargždų „Banga“ – 0:0.
Pasinaudoję tiesioginių konkurentų pralaimėjimu ir nugalėdami jį atidėtose rungtynėse, žalgiriečiai pirmauja 7 taškais bei dar turi akistatą atsargoje su Marijampolės „Sūduva“.
Portugalija. Vienas iš talentingiausių Lietuvos jaunųjų futbolininkų Romualdas Jansonas už išpirką paliko „Kauno Žalgirį“ bei sukirto rankomis su „Arouca“ klubu. 2025-ųjų pirmenybėse vilnietis per 23 mačus pelnė 6 įvarčius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Tai – ne pirmas pastaraisiais metais „Kauno Žalgirio“ parduotas į užsienį lietuvis. Į Čekijos čempionatą išvyko Artūras Dolžnikovas, į Slovėniją – Armandas Kučys.
Įvartis. Ko praėjusiais metais nepavyko padaryti Vilniaus rajono „TransINVEST“ komandoje, tą Arvydas Novikovas atliko su Vilniaus „Riterių“ marškinėliais. 34-erių futbolininkas pasižymėjo gražiu įvarčiu ir padėjo įveikti Alytaus DFK „Dainava“ – 2:1.
Sostinės klubas nutraukė penkių pralaimėjimų seriją ir aplenkė dainaviečius 2 taškais turnyro lentelėje. Tai buvo pirmoji stratego Gintauto Vaičiūno pergalė stovint prie „Riterių“ vairo.
Jamaika. Alytaus klubas atėmė taškus iš trijų pirmojo penketo komandų, tačiau vėliau patyrė nesėkmes prieš tuo metu 8-ąją bei 10-ąją vietą užimančias ekipas. Praėjusią savaitę dainaviečių gretose debiutavo du naujokai – jamaikietis Joey DeZartas bei brazilas Lucas Moura.
Vasaros pabaigoje prie „Dainavos“ prisijungęs J. DeZartas tapo pirmuoju jamaikiečiu, žengusiu į kovą „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje.
Priartėjo. „Sūduva“ trečią kartą šiame sezone nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą, namuose buvo pasiekta pergalė rezultatu 2:1. Akistatą stebėjo 1578 žiūrovai – geriausias rezultatas šiemet Marijampolės futbolo arenos stadione.
Donato Vencevičiaus treniruojama komanda neleido sumažinti deficito žemiau žengiantiems varžovams. Savo ruožtu mėlynai baltų pranašumas prieš maču mažiau sužaidusį oponentą siekia 5 taškus.
Pasilieka. Iki perėjimų lango pabaigos Norvegijoje nepasiekus galutinio susitarimo, „Hegelmann“ gretose ir toliau rungtyniaus rezultatyviausias ekipos žaidėjas Kaderas Njoya Abdelas.
Kamerūnietis buvo registruotas praėjusio savaitgalio akistatai Marijampolėje, tačiau aikštėje nepasirodė. 21-erių puolėjas tęs kovą rezultatyviausių žaidėjų lenktynėse bei netrukus po rinktinių lango susigrums su artimiausiu konkurentu Eligijumi Jankausku.
Švytuoklė. Telšių „Džiugo“ ilgą atkarpą po kiekvienos pergalės ir toliau keičia pralaimėjimas. Savo sirgalių akivaizdoje nusileista trečią kartą iš eilės, šį kartą FA „Šiauliai“ – 1:2.
Po pastarojo „Riterių“ laimėjimo telšiškiai tapo antra blogiausia savo sirgalių akivaizdoje žaidžianti komanda, kurios kraityje – vos 10 taškų. „Dainava“ pagal šį komponentą paskutinė – pasiekti 6 taškai.
Trejetas. Žemaitijos sostinėje ryškiai pasirodė trys FA „Šiauliai“ atstovai – į Lietuvos rinktinę pakviestas E. Jankauskas, Danielis Romanovskis bei serbas Milanas Džokičius.
Jeigu nenutiks išskirtinio stebuklo, pirmą kartą nuo 2015 metų rezultatyviausiu čempionato žaidėju taps ne Vilniaus „Žalgirio“ atstovas. E. Jankauskas ir K. Njoya Abdelas pelnė po 12 įvarčių, o M. Džokičius kamuolį į varžovų vartus siuntė 11 kartų. Savo ruožtu puikiai Telšiuose pasirodęs D. Romanovskis su 12 rezultatyvių perdavimų pasivijo Leo Ribeiro.
Atsisveikinimas. Daugiau nei ketverius su puse metų vyr. trenerio Vladimiro Čeburino trukusi atkarpa „Žalgirio“ klube pasiekė finišą po pergalės prieš „Panevėžį“ rezultatu 2:1. Specialistas iš Kazachstano po tris kartus triumfavo Lietuvos čempionate su Marijampolės bei Vilniaus ekipomis.
Savaitės pradžioje buvo pristatytas naujasis „Žalgirio“ strategas – juo tapo sostinės komandoje karjerą pradėjęs ir baigęs, o vėliau trenerių štabe dirbęs Rolandas Džiaukštas. Naujojo vyr. trenerio debiutas įvyks akistatoje Gargžduose su vietos „Banga“.
Galimybės. Konkurentų pergalės bei apmaudus pralaimėjimas Vilniuje apsunkino panevėžiečių šansus grumtis vietų pirmame ketverte – nuo Saulės miesto atstovų atsiliekama 6 taškais.
Tiesa, „Panevėžys“, kaip ir kiti trys Lietuvos čempionato klubai vis dar kovoja dėl „FPRO LFF taurės“. Marijampolėje vietos „Sūduva“ rugpjūčio 16-ąją namuose priims „Panevėžį“, kitą dieną Telšiuose įvyks praėjusių metų pusfinalio pakartojimas – „Džiugas“ prieš „Hegelmann“.
